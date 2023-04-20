Спалах над Києвом: "бізнесмени" намагаються продати уламки метеорита по 10 тис. грн за кілограм (фото)

Ціни чималі

Спалах над Києвом напередодні наполохав усю країну та став причиною жвавого обговорення. У столиці навіть вмикали повітряну тривогу. Як виявилося, це був метеор з потоку Лірид. Він увійшов у верхні шари атмосфери і вибухнув із надзвичайно яскравим спалахом у повітрі.

У мережі продовжуються жарти з цього приводу. Зокрема, обговорюють оголошення, яке сьогодні опублікували на "OLX". Продавець пропонує придбати у нього частини метеорита за 10000 грн. В оголошенні йдеться, що уламки нещодавно прибули до Києва. Вони є різних форм і розмірів. А ціна коливається від маленького за 300 доларів до 12-кілограмового уламка за 12000 доларів:

"Продається свіженький метеорит, що тільки прибув до Києва, є різні шматочки від 150 г. Космічне каміння є різних форм і розмірів найбільший 12 кг (його ціна 10000 $) є і невеликі від 300$", — пишуть в оголошенні.

Пізніше пропозицію видалили з сайту. Вочевидь, через не аби яку популярність, оскільки, в мережі поширювали скриншоти та жартували над тим, що "бізнесмени" уже намагаються заробити на учорашній події.

Однак на "ОLX" і раніше публікували оголошення з продажу метеоритів. Чи справжні вони — невідомо. Зате ціни варіюються від звичайних 3000 тисяч гривень до шалених 10 мільйонів за ось цей камінчик на килимкові. Оголошенню вже майже місяць. Автор знайшов його під Києвом. Переконує, що він з іридію та має вік 25000 років.

Також з’явилося оголошення з продажі нібито уламків саме учорашнього метеора. Автор пише:

"Продам дуже файний метеорит, який вчора впав в Києві (попереднє оголошення видалили). Ціна 10000 гривень за 1 кг", — йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні опублікували іще одне оголошення про продаж метеорита за 1 мільйон гривень. Автор Андрій переконує, що це камінь з історією. За його словами, дід чоловіка одного разу вийшов на ґанок, побачив комету і збив її пострілом з рушниці:

"Підійшовши до місця бабаху, дід побачив велетенську прірву, та подумав: "Як жаль, шо нє Масква". Таким чином дід і здобув свій перший метеорит, врятувавши світ", — йдеться у повідомленні. На фото помітні ознаки фотомонтажу.

Нагадаємо, що падіння метеора над Києвом породило просто море мемів. До слова, спершу була версія про падіння супутника NASA, яке дійсно очікують. Однак пізніше цю версію спростували.

Додамо, що кілька місяців тому над Францією було вражаюче падіння метеора, що зафіксували камери. "Телеграф" зібрав інформацію про найбільш значущі небесні явища XXI століття.