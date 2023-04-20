Салют перемоги та ленд-ліз від інопланетян: у мережі не вщухає обговорення яскравого спалаху над Києвом

Деякі користувачі впевнені, що яскравий спалах – символ перемоги, що буде скоро

У мережі продовжують активно обговорювати яскравий спалах, який мешканці Києва спостерігали увечері 19 квітня над містом. Спочатку припущення схилялися до падіння супутника, але таку версію в NASA спростували. Українці ж вважають цей загадковий спалах "знаком згори".

Велика кількість користувачів соцмереж, які особисто спостерігали, як небо осяяв спалах, або ж побачили незвичайні кадри в мережі, вважають, що це був символ скорої перемоги в повномасштабній війні. А деякі назвали це "салютом перемоги", яка вже ось-ось чекає на нашу країну.

Водночас частина українців схиляється до того, що спалах над містом стався аж ніяк не через знаки згори, а через "космічні подарунки" — метеорит, літальний апарат, або ж просто космічне сміття.

Таку саму версію озвучували й українські військові. 19 квітня у Командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначили, що за попередньою інформацією, спалахи у м. Києві близько 22.30 пов’язані з падінням супутника/метеорита.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фахівці Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України дали свою версію щодо яскравого спалаху в небі. Українські вчені не виключають версію з "подарунки з космосу".