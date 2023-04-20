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"Нам сказали, на Землю летимо на навчання": у мережі море жартів про спалах над Києвом (добірка мемів)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Причина спалаху досі невідома Новина оновлена 20 квітня 2023, 10:23
Причина спалаху досі невідома

Українці змагаються в дотепності

Поки вчені сперечаються, що за явище неабияк здивувало киян у нічному небі, українці реагують на подію звичайним способом — гумором. З кожною годиною з’являється ще більше мемів та кумедних жартів про НЛО над столицею України.

"Телеграф" зібрав деякі з них. Вони не тільки стосуються військової тематики — заяв росіян після вторгення, що вони не знали куди йшли та роботи сил Протиповітряної оборони України.

Мем НЛО Київ
Мем НЛО Київ
Мем НЛО Київ
Мем НЛО Київ
Жарт НЛО Київ
Жарт НЛО Київ
Жарт НЛО Київ
Жарт НЛО Київ

Неодноразово в мемах обігрувалися відомі кінокартини.

Кумедно НЛО Київ
Кумедно НЛО Київ
Мем НЛО Київ
Мем НЛО Київ

Серед тем, які піднімали у жартах — міжвидові стосунки, меми про політиків та навіть уявлення, що можуть відчувати люди, які не відслідковували новини вчора ввечері.

Мем НЛО Київ
Жарт НЛО Київ
Жарт НЛО Київ
Жарт НЛО Київ

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Зазначимо, що вчені досі не дали відповідь, а що ж все-таки спалахнуло в небі над Києвом. Фахівці припускають, що це може бути пов’язане із входом щільного тіла до атмосфери, однак остаточно стверджувати поки не беруться. У НАСА вже відзвітували, що це не їхній супутник, траекторія падіння не співпадає і він в цей час ще не увійшов в атмосферу. Цей супутник вивчав сонячні спалахи до 2018 року та нещодавно вийшов з ладу — він має згоріти в земній атмосфері 20 квітня.

Теги:
#Київ #НЛО #Космос #Жарти