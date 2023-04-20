"Нам сказали, на Землю летимо на навчання": у мережі море жартів про спалах над Києвом (добірка мемів)

Українці змагаються в дотепності

Поки вчені сперечаються, що за явище неабияк здивувало киян у нічному небі, українці реагують на подію звичайним способом — гумором. З кожною годиною з’являється ще більше мемів та кумедних жартів про НЛО над столицею України.

"Телеграф" зібрав деякі з них. Вони не тільки стосуються військової тематики — заяв росіян після вторгення, що вони не знали куди йшли та роботи сил Протиповітряної оборони України.

Неодноразово в мемах обігрувалися відомі кінокартини.

Серед тем, які піднімали у жартах — міжвидові стосунки, меми про політиків та навіть уявлення, що можуть відчувати люди, які не відслідковували новини вчора ввечері.

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Зазначимо, що вчені досі не дали відповідь, а що ж все-таки спалахнуло в небі над Києвом. Фахівці припускають, що це може бути пов’язане із входом щільного тіла до атмосфери, однак остаточно стверджувати поки не беруться. У НАСА вже відзвітували, що це не їхній супутник, траекторія падіння не співпадає і він в цей час ще не увійшов в атмосферу. Цей супутник вивчав сонячні спалахи до 2018 року та нещодавно вийшов з ладу — він має згоріти в земній атмосфері 20 квітня.