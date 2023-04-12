Космонавт, що хропе, спить у відкритому космосі: веселі жарти для гарного настрою

Щороку, 12 квітня, відзначається важливе свято, присвячене події, яка колись змінила весь світ — Міжнародний день польоту людини у космос чи День космонавтики. Саме цього дня 1961 року до космосу було відправлено першого космонавта. Наразі подібні події вже не здаються такими особливими, адже на 2023 рік космічна галузь вже досить добре розвинена.

На честь цього свята, ми зібрали для вас добірку веселих та смішних жартів та анекдотів про космос та космонавтів, щоб ви провели цей день у гарному настрої. Читайте та смійтеся разом з нами!

Під час моєї підготовки в загоні космонавтів мене знудило, і я запитав інструктора: — Це ж нормально, так? — Не під час письмового іспиту…

- Ти ким хочеш стати, коли виростеш? - Космонавтом. — Ну, не хочеш казати — не треба!

- Алло! Вітаю! Як вас звати? Як проходить перший робочий день цього року? - Вітаю! Мене звуть Петро. Та я взагалі вже 276 днів без вихідних працюю… - Ого! І жодного разу не було бажання підвестися, махнути рукою і піти? — А куди я з МКС піду?

— Не пам’ятаєш, хто була перша жінка-космонавт? — Білка чи Стрілка точно не пам’ятаю.

Щойно прочитав, Сонцю залишилося жити ще чотири мільярди років. Пам’ятається, під час мого дитинства писали про п’ять. Як швидко летить час…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про здоров’я. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!