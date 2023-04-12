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Храпящий космонавт спит в открытом космосе: веселые шутки для хорошего настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Храпящий космонавт спит в открытом космосе: веселые шутки для хорошего настроения Новость обновлена 12 апреля 2023, 09:53

Эти шутки 100% поднимут вам настроение

Каждый год, 12 апреля, отмечается важный праздник, посвященный событию, которое когда-то изменило весь мир — Международный день полёта человека в космос или День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году в космос был отправлен первый космонавт. Сейчас подобные события уже не кажутся такими особенными, ведь на 2023 год космическая отрасль уже достаточно хорошо развита.

В честь этого праздника, мы собрали для вас подборку веселых и смешных шуток и анекдотов про космос и космонавтов, чтобы вы проведи этот день в хорошем настроении. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Во время моей подготовки в отряде космонавтов меня стошнило, и я спросил инструктора:

— Это ведь нормально, да?

— Не во время письменного экзамена…

Анекдоты про космонавтов

— Ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

— Космонавтом.

— Ну, не хочешь говорить — не надо!

Анекдоты про космонавта

— Алло! Здравствуйте! Как вас зовут? Как проходит первый рабочий день в этом году?

— Здравствуйте! Меня зовут Пётр. Да я вообще-то уже 276 дней без выходных работаю…

— Ого! И ни разу не было желания встать, махнуть рукой и уйти?

— А куда я с МКС уйду?

Анекдоты про Гагарина

— Не помнишь кто была первая женщина-космонавт?

— Белка или Стрелка, точно не помню.

Анекдоты про день космонавтики

Только что прочитал, Солнцу осталось жить ещё четыре миллиарда лет. Помнится, в пору моего детства писали про пять. Как же быстро летит время…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о здоровье. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

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