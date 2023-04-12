Храпящий космонавт спит в открытом космосе: веселые шутки для хорошего настроения
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Каждый год, 12 апреля, отмечается важный праздник, посвященный событию, которое когда-то изменило весь мир — Международный день полёта человека в космос или День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году в космос был отправлен первый космонавт. Сейчас подобные события уже не кажутся такими особенными, ведь на 2023 год космическая отрасль уже достаточно хорошо развита.
В честь этого праздника, мы собрали для вас подборку веселых и смешных шуток и анекдотов про космос и космонавтов, чтобы вы проведи этот день в хорошем настроении. Читайте и смейтесь вместе с нами!
Во время моей подготовки в отряде космонавтов меня стошнило, и я спросил инструктора:
— Это ведь нормально, да?
— Не во время письменного экзамена…
— Ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
— Космонавтом.
— Ну, не хочешь говорить — не надо!
— Алло! Здравствуйте! Как вас зовут? Как проходит первый рабочий день в этом году?
— Здравствуйте! Меня зовут Пётр. Да я вообще-то уже 276 дней без выходных работаю…
— Ого! И ни разу не было желания встать, махнуть рукой и уйти?
— А куда я с МКС уйду?
— Не помнишь кто была первая женщина-космонавт?
— Белка или Стрелка, точно не помню.
Только что прочитал, Солнцу осталось жить ещё четыре миллиарда лет. Помнится, в пору моего детства писали про пять. Как же быстро летит время…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о здоровье. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!