Храпящий космонавт спит в открытом космосе: веселые шутки для хорошего настроения

Каждый год, 12 апреля, отмечается важный праздник, посвященный событию, которое когда-то изменило весь мир — Международный день полёта человека в космос или День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году в космос был отправлен первый космонавт. Сейчас подобные события уже не кажутся такими особенными, ведь на 2023 год космическая отрасль уже достаточно хорошо развита.

В честь этого праздника, мы собрали для вас подборку веселых и смешных шуток и анекдотов про космос и космонавтов, чтобы вы проведи этот день в хорошем настроении. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Во время моей подготовки в отряде космонавтов меня стошнило, и я спросил инструктора: — Это ведь нормально, да? — Не во время письменного экзамена…

— Ты кем хочешь стать, когда вырастешь? — Космонавтом. — Ну, не хочешь говорить — не надо!

— Алло! Здравствуйте! Как вас зовут? Как проходит первый рабочий день в этом году? — Здравствуйте! Меня зовут Пётр. Да я вообще-то уже 276 дней без выходных работаю… — Ого! И ни разу не было желания встать, махнуть рукой и уйти? — А куда я с МКС уйду?

— Не помнишь кто была первая женщина-космонавт? — Белка или Стрелка, точно не помню.

Только что прочитал, Солнцу осталось жить ещё четыре миллиарда лет. Помнится, в пору моего детства писали про пять. Как же быстро летит время…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о здоровье. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!