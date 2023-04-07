Здоровье должно быть такое, чтобы белый халат ассоциировался лишь с ролевой игрой: новые смешные шутки

Что может быть важнее здоровья? Хотя, о здоровье шутить не принято, — анекдотов на эту тему ходит предостаточно. К тому же 7 апреля во всем мире отмечают День здоровья, почему же не повод пошутить?

Сначала люди сами не могут нормально уследить за состоянием своего организма, а затем жалуются о безвозвратных потерях. Поводов для шуток также можно найти бесконечное множество. "Телеграф" собрал в этом материале анекдоты, которые точно поднимут вам настроение, а хорошее настроение — это залог хорошего самочувствия!

Здоровье — это когда Вы знаете все алкомаркеты в районе, но не знаете, где поликлиника и аптека.

Олег пил только медицинский спирт и закусывал докторской колбасой, но здоровье почему-то становилось все хуже и хуже…

Пожилые люди начинают понимать всю мудрость поговорки "здоровье в аптеке не купишь!". Деньжат не хватит.

Решил заняться лечебным голоданием. Терпения хватило ровно на час. Для первой попытки, считаю, превосходный результат.

— Две бутылки виски и пачку сигарет, пожалуйста. — Чем будете расплачиваться, наличными или картой? — Здоровьем.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про весеннюю погоду. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!