Погода сегодня шепчет: Надень штаны, захвати с собой шорты и не забудь пуховик: веселые шутки о капризах природы

Читайте смешные анекдоты и шутки о погоде весной и поднимайте настроение!

Синоптики – очень важная и нелегкая профессия. Не успеешь рассказать в прогнозе о солнечной погоде без осадков, как за пару часов небо покрывается большими серыми облаками, начинается идти дождь или даже снег, как происходит сейчас в некоторых регионах Украины, хотя на улице уже весна. От того в сети так много разных шуток о прогнозах погоды.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о приходе весны, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о капризной погоде столь долгожданной поры.

Погода на завтра: Временами дождевые дожди и небольшой дождь внутри большого дождя из дождя.

Долгосрочный прогноз погоды от Гидрометцентра: Будет очень мерзко где-то до июля…

Из-за этой погоды вообще ничего делать не хочется. Не то чтобы до этого я что-то хотел делать, но сейчас вообще не хочется.

Погода меняется так быстро, что в коридоре находятся: зимние сапоги, резиновые сапоги и сандалии – в один ряд.

Сразу видно, что погода женского рода. Мужчины-синоптики пытаются ее спрогнозировать, а она, что хочет — то и творит!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про первое апреля. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!