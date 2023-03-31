Как украинцы будут отдыхать в апреле-2023: календарь выходных и праздников

В этом месяце будет целых десять выходных дней

В Украине по-прежнему действует военное положение. Из-за этого о никаких дополнительных выходных в честь праздников или сокращенных рабочих днях в апреле-месяце не может быть и речи. Однако будет целых 10 выходных — это касается суббот и воскресений.

"Телеграф" рассказывает, сколько рабочих дней ожидается в апреле 2023 года и на какие числа выпадают обычные выходные в этом месяце. В календаре на второй месяц весны обозначены профессиональные, церковные и международные праздничные даты. Так, в апреле у украинцев будет 20 рабочих и 10 нерабочих дней.

Выходные в апреле-2023 в Украине

Выходные дни: 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 апреля.

Рабочие дни: 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 апреля.

Дополнительные выходные: нет.

Сокращенные рабочие дни: нет.

Праздники в апреле-2023 в Украине

Выходные и праздники в апреле 2023 года

1 апреля — День смеха

2 апреля — День геолога, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья.

12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики.

15 апреля — День окружающей среды, День уголовного розыска.

16 апреля — Пасха.

17 апреля — День работников пожарной охраны.

18 апреля — День памятников истории и культуры.

22 апреля — День Земли.

23 апреля — Всеукраинский день психолога, Всемирный день книги и авторского права.

26 апреля — Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день секретаря, Всемирный день интеллектуальной собственности.

28 апреля — Всемирный день охраны труда.

29 апреля — Международный день танца.

Ранее мы рассказывали, на какую дату выпадает Чистый четверг в 2023 году и что нельзя делать в этот день. Это особый день Страстной недели перед Пасхой, поэтому в народе издавна существует множество традиций и запретов, связанных с Чистым четвергом.