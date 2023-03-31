Как украинцы будут отдыхать в апреле-2023: календарь выходных и праздников
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В этом месяце будет целых десять выходных дней
В Украине по-прежнему действует военное положение. Из-за этого о никаких дополнительных выходных в честь праздников или сокращенных рабочих днях в апреле-месяце не может быть и речи. Однако будет целых 10 выходных — это касается суббот и воскресений.
"Телеграф" рассказывает, сколько рабочих дней ожидается в апреле 2023 года и на какие числа выпадают обычные выходные в этом месяце. В календаре на второй месяц весны обозначены профессиональные, церковные и международные праздничные даты. Так, в апреле у украинцев будет 20 рабочих и 10 нерабочих дней.
Выходные в апреле-2023 в Украине
Выходные дни: 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 апреля.
Рабочие дни: 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 апреля.
Дополнительные выходные: нет.
Сокращенные рабочие дни: нет.
Праздники в апреле-2023 в Украине
1 апреля — День смеха
2 апреля — День геолога, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья.
12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики.
15 апреля — День окружающей среды, День уголовного розыска.
16 апреля — Пасха.
17 апреля — День работников пожарной охраны.
18 апреля — День памятников истории и культуры.
22 апреля — День Земли.
23 апреля — Всеукраинский день психолога, Всемирный день книги и авторского права.
26 апреля — Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день секретаря, Всемирный день интеллектуальной собственности.
28 апреля — Всемирный день охраны труда.
29 апреля — Международный день танца.
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