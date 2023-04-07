Здоров’я має бути таке, щоб білий халат асоціювався лише з рольовою грою: нові кумедні жарти

Що може бути важливіше за здоров’я? Хоча, про здоров’я жартувати не прийнято, — анекдотів на цю тему предостатньо. До того ж 7 квітня у всьому світі відзначають День здоров’я, чому ж не привід пожартувати?

Спочатку люди самі не можуть нормально встежити за станом свого організму, а потім скаржаться на безповоротні втрати. Приводів для жартів також можна знайти безліч. "Телеграф" зібрав у цьому матеріалі анекдоти, які точно піднімуть вам настрій, а гарний настрій — це запорука гарного самопочуття!

Здоров’я це коли Ви знаєте всі алкомаркети в районі, але не знаєте, де поліклініка і аптека.

Олег пив лише медичний спирт і закушував докторською ковбасою, але здоров’я чомусь ставало все гіршим і гіршим…

Люди похилого віку починають розуміти всю мудрість приказки "здоров’я в аптеці не купиш!". Грошей не вистачить.

Вирішив зайнятися лікувальним голодуванням. Терпіння вистачило рівно на годину. Для першої спроби вважаю чудовий результат.

- Дві пляшки віскі та пачку цигарок, будь ласка. - Чим будете розплачуватись, готівкою чи карткою? - Здоров’ям.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про весняну погоду. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!