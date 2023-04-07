Здоров’я має бути таке, щоб білий халат асоціювався лише з рольовою грою: нові кумедні жарти
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Що може бути важливіше за здоров’я? Хоча, про здоров’я жартувати не прийнято, — анекдотів на цю тему предостатньо. До того ж 7 квітня у всьому світі відзначають День здоров’я, чому ж не привід пожартувати?
Спочатку люди самі не можуть нормально встежити за станом свого організму, а потім скаржаться на безповоротні втрати. Приводів для жартів також можна знайти безліч. "Телеграф" зібрав у цьому матеріалі анекдоти, які точно піднімуть вам настрій, а гарний настрій — це запорука гарного самопочуття!
Здоров’я це коли Ви знаєте всі алкомаркети в районі, але не знаєте, де поліклініка і аптека.
Олег пив лише медичний спирт і закушував докторською ковбасою, але здоров’я чомусь ставало все гіршим і гіршим…
Люди похилого віку починають розуміти всю мудрість приказки "здоров’я в аптеці не купиш!".
Грошей не вистачить.
Вирішив зайнятися лікувальним голодуванням. Терпіння вистачило рівно на годину. Для першої спроби вважаю чудовий результат.
- Дві пляшки віскі та пачку цигарок, будь ласка.
- Чим будете розплачуватись, готівкою чи карткою?
- Здоров’ям.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про весняну погоду. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!