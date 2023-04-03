Погода сьогодні шепоче: Надягни штани, захопи з собою шорти і не забудь пуховик: веселі жарти про примхи природи

Читайте смішні анекдоти та жарти про погоду навесні та піднімайте собі настрій!

Синоптики – дуже важлива та нелегка професія. Не встигнеш розповісти у прогнозі про сонячну погоду без опадів, як за пару годин небо вкривається великими сірими хмарами, починається йти дощ або ж навіть сніг, як відбувається зараз у деяких регіонах України, хоча на вулиці вже весна. Від того в мережі так багато різних жартів про прогнози погоди.

Раніше "Телеграф" склав добірку анекдотів про прихід весни, а тепер представляємо вашій увазі добірку жартів про примхливу погоду такої довгоочікуваної пори.

Погода на завтра: Часом дощові дощі та невеликий дощ всередині великого дощу із дощу.

Довгостроковий прогноз погоди від Гідрометцентру: Буде дуже мерзенно десь до липня…

Через цю погоду взагалі нічого робити не хочеться. Не те щоб до цього я щось хотів робити, але от зараз взагалі не хочеться.

Погода змінюється так швидко, що в коридорі знаходяться: зимові чоботи, гумові чоботи і сандалі — в один ряд.

Одразу видно, що погода — жіночого роду. Чоловіки-синоптики намагаються її спрогнозувати, а вона, що хоче — те і витворяє!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про перше квітня. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!