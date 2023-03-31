Як українці будуть відпочивати у квітні-2023: календар вихідних та свят

Цього місяця буде цілих десять вихідних днів

В Україні, як і раніше, діє воєнний стан. Через це про жодні додаткові вихідні на честь свят чи скорочені робочі дні у квітні-місяці не може бути й мови. Однак буде цілих 10 вихідних — це стосується субот та неділь.

"Телеграф" розповідає, скільки робочих днів очікується у квітні 2023 року і на які числа випадають звичайні вихідні цього місяця. У календарі на другий місяць весни позначені професійні, церковні та міжнародні святкові дати. Так, у квітні в українців буде 20 робочих та 10 неробочих днів.

Вихідні у квітні-2023 в Україні

Вихідні дні: 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 квітня.

Робочі дні: 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 квітня.

Додаткові вихідні: нема.

Скорочені робочі дні: нема.

Свята у квітні-2023 в Україні

Вихідні та свята у квітні 2023 року

1 квітня — День сміху

2 квітня – День геолога, Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги.

7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці, Всесвітній день здоров’я.

12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики.

15 квітня — День довкілля, День карного розшуку.

16 квітня — Великдень.

17 квітня — День працівників пожежної охорони.

18 квітня — День пам’яток історії та культури.

22 квітня — День Землі.

23 квітня — Всеукраїнський день психолога, Всесвітній день книги та авторського права.

26 квітня — Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф, Міжнародний день секретаря, Всесвітній день інтелектуальної власності.

28 квітня — Всесвітній день охорони праці.

29 квітня — Міжнародний день танцю.

Раніше ми розповідали, на яку дату випадає Чистий четвер у 2023 році та що не можна робити цього дня. Це особливий день Страсного тижня перед Великоднем, тому в народі здавна існує безліч традицій та заборон, пов’язаних із Чистим четвергом.