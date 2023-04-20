"Нам сказали, на Землю летим на учения": в сети море шуток о вспышке над Киевом (подборка мемов)

Украинцы соревнуются в остроумии

Пока ученые спорят о причинах вспышки в ночном небе над Киевом 19 апреля, украинцы реагируют на происшествие обычным способом — юмором. С каждым часом появляется еще больше мемов и забавных шуток об НЛО над столицей Украины.

"Телеграф" собрал некоторые из них. Они не только касаются военной тематики — заявлений россиян после вторжения, что они не знали, куда шли, и работы сил противовоздушной обороны Украины.

Неоднократно в мемах обыгрывались известные киноленты.

Среди поднимаемых в шутках тем — межвидовые отношения, мемы о политиках и даже представления об эмоциях, которые могут чувствовать люди, не остлеживавшие новости вчера вечером.

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Отметим, что ученые до сих пор не ответили, а что же все-таки вспыхнуло в небе над Киевом. Специалисты предполагают, что это может быть связано с входом плотного тела в атмосферу, однако окончательно утверждать пока не берутся. В НАСА отчитались, что это не их спутник, траектория падения не совпадает, и он в это время еще не вошел в атмосферу. Этот спутник изучал солнечные вспышки до 2018 года и недавно вышел из строя — он должен сгореть в земной атмосфере 20 апреля.