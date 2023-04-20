Салют победы и ленд-лиз от инопланетян: в сети не утихает обсуждение яркой вспышки над Киевом

Некоторые пользователи уверены, что яркая вспышка — символ скорой победы

В сети продолжают активно обсуждать яркую вспышку в небе над Киевом вечером 19 апреля. Изначально предположения склонялись к падению спутника, но такую версию в NASA опровергли. Украинцы же считают эту загадочную вспышку "знаком свыше".

Большое количество пользователей соцсетей, которые лично наблюдали, как небо озарила вспышка, или же увидели необычные кадры в сети, считают, что это был символ скорой победы в полномасштабной войне с россией. А некоторые назвали это "салютом победы", которая уже вот-вот ждет нашу страну.

В то же время часть украинцев склоняется к тому, что вспышка над столицей случилась отнюдь не из-за знаков свыше, а из-за "космических подарков" — это мог быть метеорит, летательный аппарат или просто космический мусор.

Такую же версию озвучивали и украинские военные. 19 апреля в Командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что, по предварительной информации, вспышки в Киеве связаны с падением спутника/метеорита.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что специалисты Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины дали свою версию насчет яркой вспышки в небе. Ученые не исключают версию с "подарками из космоса".