Теперь уже точно: в КМВА уточнили информацию о вспышке над Киевом

Загадочная вспышка в небе, которую вечером 19 апреля видели жители Киевщины и Житомирщины, спровоцировала появление ряда предположений, среди которых вражеский обстрел, падение метеорита и даже спутника NASA. Однако после ряда проверок и уточнения данных о вероятном применении вражеских летательных аппаратов или воздушного удара ракетным вооружением не подтвердилась. Кроме того, отвергли и версию о падении на Землю космического спутника, принадлежащего агентству правительства США.

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