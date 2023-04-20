Тепер уже точно: у КМВА уточнили інформацію про спалах над Києвом

Загадковий спалах у небі, який увечері 19 квітня бачили жителі Київщини і Житомирщини, спровокував появу низки припущень, серед яких ворожий обстріл, падіння метеорита і навіть супутника NASA. Однак, після низки перевірок та уточнення даних щодо ймовірного застосування ворожих літальних апаратів чи повітряного удару ракетним озброєнням не підтвердилася. Крім того, відкинули й версію щодо падіння на Землю космічного супутника, який належить агенству уряду США.

Про це у четвер, 20 квітня, повідомили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації. За словами очільника КМВА Сергія Попки, наразі основна задача влади — заспокоїти жителів та гостей міста.

"…після перевірки та уточнення, інформація щодо ймовірного застосування ворожих літальних апаратів чи повітряного удару ракетним озброєнням не підтвердилася. Але дуже яскраве світіння від падіння невідомого об’єкту викликало у киян хвилювання і занепокоєння. Аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, Київська міська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта і з поміткою "попередня інформація"! На той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було. Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Зараз, після офіційної заяви NASA ми можемо дати уточнену інформацію – це не був їхній супутник. Що саме це було – мають з’ясувати виключно фахівці. Але найголовніше це безпека Києва і спокій киян. Це не був ракетний обстріл, наша протиповітряна оборона не застосовувала наявне озброєння", — пояснив він.

Своє чергою, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у черговому ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдиних новин" також підтвердив, що увечері 19 квітня, коли у небі над Києвом помітили загадковий спалах, ППО не працювало, а тривога була оголошена для з'ясування обставин появи незвичного явища.

"А як ви хотіли? В країні йде війна, щось вибухнуло в небі. Треба ж реагувати якось. Це несподівано було для всіх — позаштатна ситуація. Безумовно, повітряне командування "Центр" оголосило повітряну тривогу, щоб, як мінімум, з’ясувати, що трапилось", — сказав він.

Нагадаємо, що у Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агентства України заявили, що у середу о 21:57 за київським часом зареєстрована високоенергетична акустична подія з епіцентром вибуху у Київській області. Ймовірно, космічне тіло увійшло в щільні шари атмосфери.

До кінця квітня у небі видно метеорний потік Ліриди, тому можливо, що спалах у небі був спричинений одним з об'єктів цього потоку.

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