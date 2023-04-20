Секрет спалаху над Києвом розгадали – офіційна інформація

З’явилися подробиці незвичайного явища у небі над Києвом 19 квітня

Яскравий спалах у небі над Київською та іншими областями України ввечері 19 квітня був спричинений падінням метеора з потоку Лірид.

Про це повідомляє Космічне агентство України.

"Найімовірніше, спалах був викликаний падінням метеора з потоку Лірид. Ліриди — це дуже швидкі і яскраві метеори, які тягне за собою шлейф комети Тетчер. Вони не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака — яскраві спалахи або так звані "вогняні кулі", — зазначають українські фахівці.

Також відомство уточнює, що наша планета потрапила у метеоритний потік Лірид 15 квітня цього року, а вийде Земля з нього 29 квітня. За даними фахівців, пік зорепаду має припасти на 21 квітня.

Нагадаємо, що спочатку основною була версія з падінням космічного апарату RHESSI, але пізніше таку версію в NASA спростували. У Космічному агентстві України також зазначають, що яскравий спалах у небі над Києвом нічого спільного із супутником не має, оскільки його орбіта проходить за тисячі кілометрів від України.

Також "Телеграф" писав, що яскравий спалах у небі над Києвом породив хвилю жартів у мережі.