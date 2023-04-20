Секрет вспышки над Киевом разгадали - официальная информация

Появились подробности необычного явления в небе над Киевом 19 апреля

Яркая вспышка в небе над Киевской и другими областями Украины вечером 19 апреля была вызвана падением метеора из потока Лирид.

Об этом сообщает Космическое агентство Украины

"Наиболее вероятно, вспышка была вызвана падением метеора из потока Лирид. Лириды – это очень быстрые и яркие метеоры, которые влечет за собой шлейф кометы Тэтчер. Они не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак — яркие вспышки или так называемые "огненные шары", — отмечают украинские специалисты.

Также ведомство уточняет, что наша планета попала в метеоритный поток Лирид 15 апреля этого года, а выйдет Земля из него 29 апреля. По данным специалистов, пик звездопада должен припасть на 21 апреля.

Напомним, что изначально основной была версия с падением космического аппарата RHESSI, но позже такую версию в NASA опровергли. В Космическом агентстве Украины также отмечают, что яркая вспышка в небе над Украиной ничего общего со спутником не имеет, так как его орбита проходит от Украины в тысячах километров.

Также "Телеграф" писал, что яркая вспышка в небе над Украиной породила волну всевозможных шуток в сети.