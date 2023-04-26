"Він був потужним": названо розміри та місце падіння осколків метеору, що спалахнув над Києвом (відео, фото)

Метеор був досить сильним, але через збіг різних умов шкоди він не завдав

Вчені розповіли подробиці потужного спалаху, який днями могли побачити кияни. Там озвучили розміри та інші характеристики метеору, що промайнув у небі над столицею.

Нагадаємо, що те, що спалах був викликаний саме метеором, ще 19 квітня встановило Космічне агентство України. А тепер Міжнародна метеорна організація розповідає вже про всі його подробиці.

Так, за даними вчених, болід (яскравий метеор) спостерігався на висоті 98 км над Великою Димеркою. Потім він пройшов прямо над Києвом на висоті близько 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с.

На висоті 38 км над Землею півметровий метеор вагою 200-300 кг вибухнув, викликавши яскравий спалах.

"Профілі спалахів говорять про те, що тільки невеликі метеорити могли досягти землі. Залежно від їх розмірів та фактичного висотного вітру вони можуть розташовуватися десь між містами Попільня, Романівка, Строків та Паволоч", — йдеться у матеріалі.

Вчені зазначають, що насправді метеор був досить сильним, але через збіг різних умов шкоди він не завдав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після спалаху над Києвом "бізнесмени" намагаються продати уламки метеорита по 10 тис. грн за кілограм.