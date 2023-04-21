На Солнце зафиксировали торнадо: грозит ли оно Земле магнитными бурями

Ученым удалось зафиксировать поразительное явление

Сотрудники Обсерватории солнечной динамики NASA, которые сообщили о пятне-"бегемоте" на Солнце, зафиксировали новое космическое явление — вращающееся вокруг светила солнечное "торнадо", которое отрывается от него.

Как сообщают в Spaceweather, этот выброс оторвался от Солнца в открытый космос, однако торнадо не несет опасности для Земли.

По словам специалистов, в отличие от формирующихся ветром смерчей на Земле, торнадо на Солнце руководствуются магнетизмом. Магнитные поля звезды закручиваются с бешеной скоростью в спираль, которые забирают за собой облака плазмы.

Тем временем Землю накрыла очередная магнитная буря. Синоптики Gismeteo сообщают, что сейчас магнитосфера Земли спокойная, однако есть небольшие возмущения 1-3 балла.

Из-за невысокой солнечной активности синоптики астрометеорологической лаборатории Tesis.xras не прогнозируют магнитные бури в ближайшие четыре дня, однако предостерегают, что расслабляться пока рано.

С 26 апреля по 1 мая Землю накроет шестидневная магнитная буря, мощность которой будет колебаться от 4-х (магнитное возмущение) до 5-ти баллов (слабая буря). Особенно мощной она будет 26, 27, 28 и 30 апреля, а немного ослабнет 29 апреля и 1 мая.

Прогнозируется, что следующую магнитную бурю следует ожидать уже 7 мая.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о сильнейшей магнитной буре за последние шесть лет. Ее причиной стал солнечный ветер, прорвавшийся сквозь магнитное поле Земли.