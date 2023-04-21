На Сонці зафіксували торнадо: чи загрожує воно Землі магнітними бурями

Вченим вдалось зафіксувати вражаюче явище

Працівники Обсерваторії сонячної динаміки NASA, які повідомили про пляму-"бегемота" на Сонці, зафіксували нове космічне явище — сонячне "торнадо", яке обертається навколо світила і відривається від нього.

Як повідомляють в Spaceweather, цей викид відірвався від Сонця у відкритий космос, однак "торнадо" не несе небезпеки для Землі.

За словами фахівців, на відміну від смерчів на Землі, які формуються вітром, торнадо на Сонці керуються магнетизмом. Магнітні поля зірки закручуються з шаленою швидкістю в спіраль, тягнучи за собою хмари плазми.

А тим часом Землю накрила чергова магнітна буря. Синоптики Gismeteo повідомляють, що зараз магнітосфера Землі спокійна, однак є невеликі збурення 1-3 балів.

Через невисоку сонячну активність синоптики астрометеорологічної лабораторії Tesis.xras не прогнозують магнітних бурь протягом найближчих чотирьох днів, однак застерігають, що розслаблятись поки рано.

З 26 квітня до 1 травня Землю накриє шестиденна магнітна буря, потужність якої коливатиметься від 4-х (магнітне збурення) до 5-ти балів (слабка буря). Особливо потужною вона буде 26, 27, 28 та 30 квітня, а трохи ослабне 29 квітня та 1 травня.

Прогнозується, що наступної магнітної бурі слід чекати вже 7 травня.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про найсильнішу магнітну бурю за останні шість років. Її причиною став сонячний вітер, який прорвався крізь магнітне поле Землі.