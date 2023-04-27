Магнітна буря вже на носі: чого чекати українцям з космосу найближчими днями

Майже двадцять днів відпочинку "світять" українцям

Вже найближчим часом Сонце дасть жителям Землі можливість відпочити від магнітних бур, сонячних затемнень і "торнадо" на світилі, однак сьогодні нам ще потрібно буде пережити магнітне збурення.

Як повідомляє Spaceweather, вже от-от на Землю обрушиться геомагнітний шторм.

Астросиноптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) впевнені, що магнітна буря сягне 4 балів, тобто G1 рівня потужності. Вона буде спричинена викидом корональної маси на Сонці (СМЕ), яка "вилетіла" у космос 24 квітня.

А спеціалісти сонячної лабораторії Tesis.xras впевнені, що 27 квітня магнітосфера Землі буде спокійною, а магнітне збурення 4-го класу потужності прогнозується 28 квітня.

Після п'ятниці магнітних бур не очікується. Упродовж останніх двох днів квітня сонячна активність буде зниженою, тому ніяк не вплине на магнітні поля Землі. Але у наступний місяць принесе з собою дуже сильну магнітну бурю, яка вируватиме 21 і 22 травня. Її потужність сягне максимально 8 балів (клас G4), а потім впаде до 5 балів (слабка буря).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про полярне сяйво над Україною, яке утворилося внаслідок сильної магнітної бурі.