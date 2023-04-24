Магнітний шторм і Північне сяйво над Україною: чим вони можуть загрожувати землянам

Сяйво почалось увечері 23 квітня і триватиме 24 квітня

Землю накрила сильна магнітна буря і спричинила полярне сяйво, яке ще вчора бачили на власні очі жителі північних областей України.

За даними порталу Spaceweather, викид корональної маси 23 квітня вразив магнітне поле Землі раніше, аніж очікувалось, викликавши магнітну бурю рівня G4.

При бурях рівня G4 можливі серйозні порушення радіозв'язку, супутникової та радіочастотної навігації. За майже будь-якої помітної магнітної бурі на Землі можна спостерігати полярне сяйво. Тож і цього разу геомагнітний шторм став причиною полярного сяйва, геть нетипового для України природного явища. Його також можна побачити в Європі та Північній Америці.

Ресурс Tesis.xras повідомляє, що станом на 15:00 24 квітня триває фіксація магнітної бурі, яка почалась близько 18:00 23 квітня. Її потужність коливається від 5-ти балів (слабка) до 8-ми (дуже сильна). Через несподівану гостю на Землі відбулись серйозні зміни в графіку геомагнітних бурь.

Як зазначалось раніше, з 26 квітня до 1 травня було прогнозовано магнітну бурю, сила якої мала коливатися від 4-х балів (магнітне збурення) до 5-ти (слабка буря). Однак тепер від шестиденної магнітної бурі залишились дві дати, коли магнітосфера Землі буде трохи збудженою — 25 і 28 квітня.

На початку третього місяця весни очікувалось магнітне збурення — 7 травня, однак тепер магнітна буря 8 балів потужності (дуже сильна), передбачається 21 травня.

Слід сказати, що така буря може призвести до проблем зі самопочуттям: головного болю, запаморочення, нудоти, болю в суглобах тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ймовірність існування життя на п'яти планетах.