Магнитный шторм и Северное сияние над Украиной: чем они могут грозить землянам

Сияние началось вечером 23 апреля и продлится 24 апреля

Землю накрыла сильная магнитная буря и повлекла за собой полярное сияние, которое еще вчера видели своими глазами жители северных областей Украины.

По данным портала Spaceweather, выброс корональной массы 23 апреля поразил магнитное поле Земли раньше, чем ожидалось, вызвав магнитную бурю уровня G4.

При бурях уровня G4 возможны серьезные нарушения радиосвязи, спутниковой и радиочастотной навигации. При почти любой заметной магнитной буре на Земле можно наблюдать полярное сияние. Поэтому и на этот раз геомагнитный шторм стал причиной полярного сияния, совершенно нетипичного для Украины природного явления. Его можно увидеть в Европе и Северной Америке.

Ресурс Tesis.xras сообщает, что по состоянию на 15:00 24 апреля продолжается фиксация магнитной бури, которая началась около 18:00 23 апреля. Ее мощность колеблется от 5-ти баллов (слабая) до 8-ми (очень сильная). Из-за неожиданной гости на Земле произошли серьезные изменения в графике геомагнитных бурь.

Как отмечалось ранее, с 26 апреля по 1 мая прогнозировалась магнитная буря, сила которой должна была колебаться от 4-х баллов (магнитное возмущение) до 5-ти (слабая буря). Однако теперь от шестидневной магнитной бури осталось две даты, когда магнитосфера Земли будет немного возбуждена — 25 и 28 апреля.

В начале третьего месяца весны ожидалось магнитное возмущение — 7 мая, однако теперь магнитная буря 8 баллов мощности (очень сильная), предполагается 21 мая.

Следует сказать, что такая буря может привести к проблемам самочувствия: головной боли, головокружения, тошноты, боли в суставах и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о вероятности существования жизни на пяти планетах.