Не "кара", а "красота" небесная: в небе над Украиной наблюдают северное сияние (фото)

Земля получила солидный выброс солнечной массы, отчего в небе появилось необычное явление

После яркой вспышки над Киевом многие украинцы начали относиться с подозрением к любому явлению, наблюдаемому в небе, видя в нем то "происки врага", то "предвестник вероятных тяжелых боев", то "предзнаменование скорой победы".

Между тем, в явлении, которое развернулось над страной в ночь на понедельник, 24 апреля, нет ничего сверхъестественного — Земля получила солидный выброс солнечной массы, отчего в небе разыгралось нечто, похожее на северное сияние.

"Магия! Чародейство", — комментируют в соцсетях зрелище очевидцы красочного природного явления.

Причем, что характерно, о необычном действе на ночном небе сообщают из различных регионов страны. К примеру, первыми его заметили под Киевом.

Затем в дружный хор восхищенных зрителей небесной красоты подключились на Западе страны.

И, конечно, не могло обойтись без Востока.

К счастью, вместо первоначальных "страхов", реакция на необычное свечение везде положительная: "красотища", "восхитительно", "необычно", "изумительно". И да, многие воспринимают его как "знак природы" о близкой Победе. Хочется надеяться, что это действительно так.

Ранее "Телеграм" писал о двух "сюрпризах", которые Земля преподнесла украинцам за один день.