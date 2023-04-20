Солнце не дает расслабиться: преподнесло Земле два "сюрприза" за один день

В ближайшие часы можно будет наблюдать за солнечным затмением и почувствовать на себе магнитную бурю

Сегодня жители некоторых стран Тихоокеанского региона могут наблюдать редкое астрономическое явление — гибридное солнечное затмение, когда Луна закрывает собой Солнце почти по самой середине.

Как сообщается на сайте Spaceweather, затмение лучше всего будет видно в восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана.

Где будет лучше видно солнечное затмение

Название "гибридное" это затемнение получило в результате наложения двух типов затемнения — кольцеобразного и полного. Их разница заключается в размере Луны. Во время кольцевого типа Луна немного маловата, чтобы закрыть все Солнце, что приводит к "огненным кольцам" вокруг природного спутника Земли, а во время полного типа — перекрывает светило полностью.

Кроме этого астрономического явления, Землю сегодня накроет магнитная буря мощностью 6 баллов из 10.

По данным астросиноптиков Meteoagent, 20 и 21 апреля, этот геомагнитный шторм будет самым сильным в апреле и больше подобных явлений в этом месяце не ожидается.

Однако астрометеорологи из солнечной лаборатории Tesis.xras уверены, что ближайшая магнитная буря накроет Землю 21 апреля и достигнет всего лишь 4 баллов, что считается не более чем геомагнитным возмущением.

После четырехдневного "штиля" придет затяжная магнитная буря, прогнозируемая с 26 апреля по 1 мая включительно: 26, 27 и 28 апреля она достигнет 5-го класса (слабая буря), 29 апреля — спадет до 4-го класса (геомагнитное возмущение), а затем начнутся "качели". 30 апреля она снова вырастет до "красного" уровня, а уже с 1 мая будет спадать до "оранжевого".

В первой декаде мая следует ожидать геомагнитное возмущение — 7 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новом пятне-"бегемоте" на Солнце. Оно может представлять опасность для электромагнитного поля Земли и вызывать новые магнитные бури.