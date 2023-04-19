Солнце снова напоминает о себе: где и когда следует ожидать редкое природное явление

Магнитная буря и солнечное затмение накроют Землю

Меньше суток осталось до нового гибридного солнечного затмения, и уже в четверг, 20 апреля, на Земле можно будет наблюдать это редкое космическое явление.

Как сообщает Spaceweathe, затмение Солнца увидят жители Австралии и Индонезии.

Гибридное затмение – это смешанная последовательность солнечных затмений: сначала кольцеобразное, затем полное и снова кольцеобразное.

В то же время к Земле мчатся новые магнитные бури, и одна из них начнется тоже 20 апреля. По данным астросиноптиков из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), ближайшую следует ждать уже в четверг и достигнет 5-ти баллов, что считается слабой магнитной бурей.

А по прогнозам сайта Tesis.xras, магнитная буря, которая начнется в четверг, продлится три дня (20, 21 и 22 апреля) и ее мощность не превысит 4 баллов (геомагнитное возмущение).

Ей на смену придет трехдневный "штиль". Однако расслабляться рано — затяжная и сильная буря начнется 26 апреля и продлится до 1 мая. Ее мощность будет колебаться с красного уровня до "оранжевого" и наоборот.

Следующее геомагнитное возмущение мощностью в 4 балла прогнозируется уже 7 мая, после чего предвещается больше недели штиля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новообразованном "бегемоте" на Солнце. Это солнечное пятно может представлять большую магнитную опасность для Земли.