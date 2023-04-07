Укр

Не одно, так другое: впервые за 10 лет на Земле произойдет редкое солнечное затмение

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Со стороны наблюдателя Луна закроет собой Солнце Новость обновлена 07 апреля 2023, 21:10
Со стороны наблюдателя Луна закроет собой Солнце. Фото Вечерний Киев

Земли следует ожидать солнечного затмения

Солнце продолжает нас удивлять: после возникновения гигантского пятна-"бегемота", который привёл к новым магнитным бурям на Земле, во второй декаде апреля наше светило поразит редким космическим явлением.

Как сообщают синоптики с Spaceweather, 20 апреля произойдет гибридное (полное и кольцевидное) солнечное затмение, которое лучше всего будет видно в восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана.

Последнее гибридное затмение происходило 10 лет назад — 3 ноября 2013-го. Следующее затмение такого типа произойдет только 30 апреля 2041 года.

Гибридное затемнение – это создание смешанной последовательности видов солнечных затмений: сначала кольцеобразное, затем полное, а затем снова кольцеобразное.

Тем временем астрометеорологи сайта Tesis.xras предупреждают, что в ближайшие дни следует ожидать магнитную бурю — 10 и 11 апреля. После этого, с 12 по 15 апреля на Солнце должно быть относительно спокойно, так что значительных возмущений магнитного поля Земли не ожидать. Следующая состоится 16 апреля, 4-го класса мощности.

Наиболее интенсивные магнитные штормы прогнозируются 20 и 27 апреля. А повторение бурь 4-го уровня следует ожидать 18, 21, 26, 28 и 29 апреля.

Следует отметить, что магнитные бури несут в себе опасность для людей, особенно для беременных, пожилых людей и имеющих хронические заболевания. Врачи рекомендуют особенно внимательно относиться к своему здоровью.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о последствиях, вызванных большим "бегемотом" на Солнце. Из-за этого произошло короткое электромагнитное затмение.

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#Космос #Магнитные бури #Затмение #График