Не одне, то інше: вперше за 10 років на Землі станеться рідкісне сонячне затемнення

Землі слід очікувати на сонячне затемнення

Сонце продовжує нас дивувати: після виникнення гігантської плями-"бегемота", котра призвела до нових магнітних бурь на Землі, у другій декаді квітня наше світило вразить рідкісним космічним явищем.

Як повідомляють синоптики Spaceweather, 20 квітня станеться гібридне (повне і кільцеподібне) сонячне затемнення, яке найкраще буде видно в східній частині Індійського океану, Австралії, Східному Тиморі, Індонезії та західній частині Тихого океану.

Останнє гібридне затемнення відбувалося 10 років тому — 3 листопада 2013-го. Наступне затемнення такого типу відбудеться лише 30 квітня 2041 року.

Гібридне затемнення — це створення змішаної послідовності видів сонячних затемнень: спочатку кільцеподібне, потім повне, а потім знову кільцеподібне.

А тим часом астрометеорологи сайту Tesis.xras попереджають, що найближчими днями слід очікувати магнітну бурю — 10 та 11 квітня. Після цього, із 12 до 15 квітня на Сонці має бути відносно спокійно, тож значних збурень магнітного поля Землі не очікувати. Наступна відбудеться 16 квітня, 4-го класу потужності.

Найбільш інтенсивні магнітні шторми прогнозуються 20 та 27 квітня. А повторення бурь 4-го рівня слід очікувати 18, 21, 26, 28 та 29 квітня.

Слід зазначити, що магнітні бурі несуть в собі небезпеку для людей, особливо для вагітних, літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання. Лікарі рекомендують особливо уважно ставитись до свого здоров'я.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про наслідки, які були спричинені великим "бегемотом" на Сонці. Через це сталось коротке електромагнітне затемнення.