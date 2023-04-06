Затишшя перед бурею: коли пляма на Сонці принесе на Землю магнітний шторм

Через плями на Сонці на Землю обрушиться магнітний шторм

Днями на Сонці утворилася нова сонячна пляма, яка спричинила спалах із потужним викидом корональної маси. Через це 6 квітня над Індійським океаном сталося коротке електромагнітне затьмарення.

Коли сонячна пляма знову повернеться до Землі, вона може спричинити нові спалахи, повідомляють у Spaceweather.

Момент сонячного спалаху

Однак експерти не уточнили, коли саме електромагнітні хвилі від цієї плями досягнуть Землі.

Як повідомляє Tesis.xras, найближчу магнітну бурю цього місяця слід чекати вже 10 та 11 квітня. Після трьох днів затишшя здійметься буря, яка сягатиме чотирьох балів, тобто геомагнітна активність буде середньої потужності. За нею, через чотири дні, відбудеться ще одна — 16 квітня, 4-го класу потужності.

Найбільш інтенсивні магнітні шторми прогнозуються 20 та 27 квітня. А повторення бурь 4-го рівня слід очікувати 18, 21, 26, 28 та 29 квітня.

Цікаво, що фахівці з сайту Meteoagent запевняють, що найдужча магнітна буря у цьому місяці має відбутися 20-21 квітня. Вона сягатиме К-індексу 6-го ступеня і свідчить про високу штормову активність.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про способи уберегти своє здоров'я від впливу магнітної бурі.