Землю накрила затяжна магнітна буря: як уберегти своє здоров’я

Найбільше до впливу магнітних бур схильні люди похилого віку, діти та вагітні

Сьогодні, 10 січня, почалася довга магнітна буря, яка триватиме цілих чотири дні аж до 13 січня. Цими днями спалахи на Сонці впливатимуть не лише на геомагнітне поле Землі, а й на здоров’я людей.

На порталі Health розповіли, як уберегти своє здоров’я від впливу магнітної бурі. Незважаючи на те, що саме ця буря буде слабкою, її вплив все одно відчують метеозалежні жителі Землі.

Насамперед вплив магнітних бур схильні відчувати вагітні та маленькі діти; ті, хто переніс інфаркт, інсульт; ті, хто страждає на ішемічну хворобу серця та гіпертонію. Цих людей називають метеозалежними.

Під час магнітної бурі у людини можуть спостерігатися такі симптоми:

головний біль та запаморочення;

нудота;

біль у серці, спині, м’язах та суглобах;

знижений чи підвищений тиск;

незрозуміла слабкість та втома;

загострення хронічних захворювань;

безсоння.

Що робити, щоб уберегти себе від впливу магнітної бурі

Слід не перевантажувати себе фізично, якщо ви ходите в спортивний зал — тренування краще відкласти або вибрати лояльну програму навантажень. У дні, коли спалахи на Сонці найактивніші, краще більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі.

Крім того, слід стежити за харчуванням. Не слід пити каву, чорний чай та інші тонізуючі напої, а замість них краще пити чисту воду. Також бажано відмовитися від жирної та важкої їжі, її краще замінити легкими салатами та корисними кашами.

Постарайтеся уникати стресу та недосипів – нормальний 7-годинний сон допоможе організму легше перенести вплив магнітної бурі. По можливості відпочиньте від роботи, сходіть у кіно чи на виставку.

Що не можна робити під час магнітних бур

До 13 січня 2023 року краще не братися за роботу, при виконанні якої потрібна зосередженість та увага. Також лікарі радять менше водити машину, краще вибрати інший спосіб пересування. Від шкідливих звичок — цигарок та алкоголю — також краще відмовитися.

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