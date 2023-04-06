Затишье перед бурей: когда пятно на Солнце принесет на Землю магнитный шторм

Из-за пятен на Солнце на Землю обрушится магнитный шторм

На днях на Солнце образовалось новое солнечное пятно, вызвавшее вспышку с мощным выбросом корональной массы. Поэтому 6 апреля над Индийским океаном произошло короткое электромагнитное затмение.

Когда солнечное пятно снова повернется к Земле, оно может вызвать новые вспышки, сообщают в Spaceweather.

Момент солнечной вспышки

Однако эксперты не уточнили, когда именно электромагнитные волны от этого пятна достигнут Земли.

Как сообщает Tesis.xras, ближайшую магнитную бурю этого месяца следует ожидать уже 10 и 11 апреля. После трех дней затишья поднимется буря, которая будет достигать четырех баллов, то есть геомагнитная активность будет средней мощности. За ней через четыре дня состоится еще одна — 16 апреля, 4-го класса мощности.

Наиболее интенсивные магнитные штормы прогнозируются 20 и 27 апреля. А повторения бурь 4-го уровня следует ожидать 18, 21, 26, 28 и 29 апреля.

Интересно, что специалисты с сайта Meteoagent уверяют, что самая сильная магнитная буря в этом месяце должна произойти 20-21 апреля. Она будет достигать К-индекса 6-й степени и свидетельствует о высокой штормовой активности.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о способах уберечь свое здоровье от воздействия магнитной бури.