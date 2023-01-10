Землю накрыла затяжная магнитная буря: как уберечь свое здоровье

Больше всего влиянию магнитных бурь подвержены люди преклонного возраста, дети и беременные

Сегодня, 10 января, началась длительная магнитная буря, которая продлится целых четыре дня вплоть до 13 января. В эти дни вспышки на Солнце будут влиять не только на геомагнитное поле Земли, но и на здоровье людей.

На портале Health рассказали о том, как уберечь свое здоровье от влияния магнитной бури. Несмотря на то, что именно эта буря будет слабой, ее влияние все равно почувствуют метеозависимые жители Земли.

В первую очередь воздействию магнитных бурь подвержены беременные и маленькие дети; те, кто перенес инфаркт, инсульт; те, кто страдает ишемической болезнью сердца и гипертонией. Этих людей называют метеозависимыми.

Во время магнитной бури у человека могут наблюдаться следующие симптомы:

головная боль и головокружение;

тошнота;

боль в сердце, спине, мышцах и суставах;

пониженное или повышенное давление;

необъяснимая слабость и усталость;

обострение хронических заболеваний;

бессонница.

Что делать, чтобы уберечь себя от воздействия магнитной бури

Следует не перегружать себя физически, если вы ходите в спортивный зал — то тренировки лучше отложить или выбрать лояльную программу тренировок. В дни, когда вспышки на Солнце активнее всего, лучше больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Кроме того, нужно следить за питанием. Не следует пить кофе, черный чай и другие тонизирующие напитки, вместо них лучше пить чистую воду. Также желательно отказаться от жирной и тяжелой пищи, ее лучше заменить легкими салатами и полезными кашами.

Постарайтесь избегать стресса и недосыпов — нормальный 7-часовой сон поможет организму легче перенести воздействие магнитной бури. По возможности отдохните от работы, сходите в кино или на выставку.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

До 13 января 2023 года лучше не браться за работу, при выполнении которой требуется сосредоточенность и внимание. Также врачи советуют меньше водить машину, лучше выбрать другой способ передвижения. От вредных привычек — сигарет и алкоголя — тоже лучше отказаться.

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