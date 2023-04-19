Сонце знову нагадує про себе: Землі слід очікувати рідкісне природне явище

Магнітна буря і сонячне затемнення накриють Землю

Менше доби залишилося до нового гібридного сонячного затемнення, і вже у четвер, 20 квітня, на Землі можна буде спостерігати це рідкісне космічне явище.

Як повідомляє Spaceweathe, затемнення Сонця побачать жителі Австралії та Індонезії.

Гібридне затемнення — це змішана послідовність сонячних затемнень: спочатку кільцеподібне, потім повне і знову кільцеподібне.

Водночас до Землі мчать нові магнітні бурі, і одна з них почнеться теж 20 квітня. За даними астросиноптиків з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), найближчу слід чекати вже у четвер і вона сягне 5-ти балів, що вважається слабкою магнітною бурею.

А за прогнозами сайту Tesis.xras, магнітна буря, яка почнеться у четвер, триватиме три дні поспіль (20, 21 та 22 квітня) і її потужність не перевищить 4-х балів (геомагнітне збурення).

Їй на зміну прийде триденний "штиль". Однак розслаблятись рано — затяжна і сильна буря почнеться 26 квітня і триватиме аж до 1 травня. Її потужність коливатиметься з червоного рівня до "оранжевого" і навпаки.

Наступне геомагнітне збурення потужністю в 4 бали прогнозується вже 7 травня, після чого передбачається більше тижня штилю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про новоутвореного "бегемота" на Сонці. Ця сонячна пляма може становити велику магнітну небезпеку для Землі.