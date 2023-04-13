Грандіозний політ до Юпітера у пошуках життя: все, що відомо про місію Juice

На ракеті є малюнок дівчинки Ярини з України

Європейське космічне агентство (ESA) планує одну з найамбітніших місій організації — восьмирічну подорож до головних супутників Юпітера.

Місія "Jupiter Icy Moons Explorer", або якщо коротко — Juice, шукатиме життя на крижаних супутниках Юпітера — Європі, Ганімеді та Калісто. Запуск мав відбутися 13 квітня, але через погану погоду і ризик блискавки його відклали на п’ятницю, 14 квітня.

"Телеграф" наводить ключові факти, які варто знати про довгу космічну мандрівку:

Космічний корабель розробляли десятиліття

Космічний корабель був створений компанією Airbus, він розташований в носовому конусі ракети-носія Ariane 5, повідомляє ESA.

Ariane 5 є однією з найпотужніших ракет у світі, на її рахунку 115 місій, у тому числі історичний запуск космічного телескопа Джеймса Вебба на Різдво 2021 року.

На ракеті Ariane 5 є малюнок української дівчинки Ярини

Ракету-носій запустять з космічного центру у Французькій Гвіані (космодром Куру). Ariane 5 злетить зі стартового майданчика з тягою 2,9 мільйона фунтів від основного двигуна, що працює на водневому паливі, і двох встановлених збоку твердотілих ракетних прискорювачів.

На ракету Ariane 5 нанесли малюнок української дівчинки, 9-річної Ярини Закалюжної з Житомира. Там зображено Землю, яка передає Юпітеру апарат Juice. Також на малюнку є три супутники планети, що демонструють різні емоції від цієї зустрічі: один злякався, інший здивувався, а третій і зовсім заснув.

Малюнок Ярини переміг на конкурсі з-поміж 2600 робіт, надісланих дітьми з 63 країн світу.

Малюнок Ярини переміг на конкурсі з-поміж 2600 робіт, надісланих дітьми з 63 країн світу.

Космічний апарат Juice важить 5 961 кілограм (без ракети). На проєктування та розробку зонда пішла більша частина останнього десятиліття, і тепер він готовий до запуску.

Сонячні батареї є найбільшими з коли-небудь створених для міжпланетного космічного апарата, вони простягаються майже на 27,1 метра з площею 85 квадратних метрів. Це дозволять Juice генерувати достатньо енергії для зонда та його наукових інструментів.

На Землі така сонячна батарея могла б живити цілу вулицю.

Мета місії

Вчені вважають, що під своєю крижаною корою супутники Юпітера, Європа, Ганімед і Калісто, містять океани рідкої води. Місія може допомогти визначити, чи мають умови в океанах супутників хоча б шанс підтримувати прості мікробні організми.

"Отже, питання полягає в тому, де розташовані ці океани, на якій відстані під поверхнею супутників, яка глибина цього океану? Скільки у них води? Який склад цієї води?", — каже Олів'є Вітассе, науковий співробітник місії Juice.

JUICE має 10 наукових інструментів, розроблених дослідницькими групами з Європи, США та Японії. Місія оснащена найпотужнішою системою дистанційного зондування, геофізичного обладнання. Подорож радіосигналу між Землею та Юпітером в обидві сторони займає близько півтори години.

Італійський радар досліджуватиме крижану кору, що покриває супутники Юпітера, виявляючи структури на глибині 9 км під поверхнею. Основна камера JUICE зніматиме візерунки хмар Юпітера, кільця та поверхню Європи, Калісто та Ганімеда.

"Щоб зрозуміти питання придатності для життя, нам потрібно дослідити систему Юпітера глобально. Треба вивчати Юпітер, його атмосферу, погоду, сильне обертове магнітне поле, вулканічний супутник Іо, інші супутники в системі та те, як усі ці тіла пов’язані одне з одним", — пояснює Вітассе.

Багато цілей є продовженням відкриттів, зроблених місією NASA Galileo з 1995 по 2003 рік. NASA планує запустити власний багатомільярдний космічний корабель Europa Clipper в жовтні 2024 року. Ці дві місії доповнюють один одного.

Мандрівка довжиною в 8 років

Як тільки зонд залишить Землю із запуску з Французької Ґвіани, він відправиться не прямо до Юпітера, а кружлятиме, обертаючись, спочатку навколо Сонця, потім нашої планети, Місяця та Венери.

Спочатку космічний корабель Juice летітиме на ракеті Ariane 5 майже 28 хвилин, набираючи швидкість, та долаючи гравітацію Землі. Після відокремлення від верхнього блоку Ariane 5 зонд Juice зв’яжеться з наземною станцією та розгорне два крила сонячної батареї, що генерує електроенергію, кожне з яких розташоване у вигляді характерного хреста.

Він зробить один круг навколо Сонця, а потім повернеться для обльоту Землі та Місяця в серпні 2024 року. Корабель використає гравітацію, щоб почати змінювати свою орбіту. Проліт стане першим випадком, коли космічний корабель виконає гравітаційний маневр як із Землею, так і з Місяцем.

Гравітаційний обліт Венери заплановано на серпень 2025 року, а потім ще два прольоти повз Землю у 2026 і 2029 роках. У момент завершення місії Juice запустить головний двигун, який буде захоплений гравітацією Юпітера і вийде на його орбіту.

Далі він здійснить серію з 35 прольотів повз Ганімед, Калісто та Європу. Зонд здійснить точні вимірювання товщини глобального крижаного покриву Європи та пошук органічних молекул.

У 2034 році Juice зманеврує на орбіту навколо Ганімеда для детального огляду цього супутника. Він спробує підтвердити існування океану за допомогою лазеру. Корабель також збиратиме дані для топографічної карти супутника.

Коли у Juice закінчиться паливо, наземні диспетчери направлять космічний корабель на курс зіткнення з Ганімедом, щоб переконатися, що він не забруднить інші супутники в системі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, марсохід Perseverance знайшов рекордну кількість органіки під час своєї місії — це може бути ознакою життя, яке там існувало.