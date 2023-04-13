Грандиозный полет в Юпитер в поисках жизни: все, что известно о миссии Juice

На ракете есть рисунок девочки Ярины из Украины

Европейское космическое агентство (ESA) планирует одну из самых амбициозных миссий организации – восьмилетнее путешествие к главным спутникам Юпитера.

Миссия "Jupiter Icy Moons Explorer", или если коротко — Juice, будет искать жизнь на ледяных спутниках Юпитера — Европе, Ганимеде и Каллисто. Запуск должен был состояться 13 апреля, но из-за плохой погоды и риска молнии его отложили на пятницу, 14 апреля.

"Телеграф" приводит ключевые факты, которые следует знать о долгом космическом путешествии:

Космический корабль разрабатывали десятилетия

Космический корабль был создан компанией Airbus, он расположен в носовом конусе ракеты-носителя Ariane 5, сообщает ESA.

Ariane 5 является одной из самых мощных ракет в мире, на ее счету 115 миссий, включая исторический запуск космического телескопа Джеймса Уэбба на Рождество 2021 года.

На ракете Ariane 5 есть рисунок украинской девочки Ярины.

Ракету-носитель запустят из космического центра во Французской Гвиане (космодром Куру). Ariane 5 слетит со стартовой площадки с тягой 2,9 миллиона фунтов от основного двигателя, работающего на водородном топливе, и двух установленных сбоку твердотелых ракетных ускорителей.

На ракету Ariane 5 нанесли рисунок украинской девочки, 9-летней Ярины Закалюжной из Житомира. Там изображена Земля, передающая Юпитеру аппарат Juice. Также на рисунке есть три спутника планеты, демонстрирующие разные эмоции от этой встречи: один испугался, другой удивился, а третий и вовсе уснул.

Рисунок Ярины победил на конкурсе из 2600 работ, присланных детьми из 63 стран мира.

Рисунок Ярины победил на конкурсе из 2600 работ, присланных детьми из 63 стран мира.

Космический аппарат Juice весит 5961 килограмм (без ракеты). На проектирование и разработку зонда ушла большая часть последнего десятилетия, и теперь он готов к запуску.

Солнечные батареи являются самыми крупными из когда-либо созданных для межпланетного космического аппарата, они простираются почти на 27,1 метра с площадью 85 квадратных метров. Это позволит Juice генерировать достаточно энергии для зонда и его научных инструментов.

На Земле такая солнечная батарея могла бы питать всю улицу.

Цель миссии

Ученые считают, что под своей ледяной корой спутники Юпитера, Европа, Ганимед и Каллисто содержат океаны жидкой воды. Миссия может помочь определить, имеют ли условия в океанах спутников хотя бы шанс поддерживать простые микробные организмы.

"Итак, вопрос заключается в том, где расположены эти океаны, на каком расстоянии под поверхностью спутников, какова глубина этого океана? Сколько у них воды? Каков состав этой воды?", – говорит Оливье Витассе, научный сотрудник миссии Juice.

JUICE располагает 10 научными инструментами, разработанными исследовательскими группами из Европы, США и Японии. Миссия оснащена мощнейшей системой дистанционного зондирования, геофизического оборудования. Путешествие радиосигнала между Землей и Юпитером в обе стороны занимает около полутора часов.

Итальянский радар будет исследовать ледяную кору, покрывающую спутники Юпитера, обнаруживая структуры на глубине 9 км под поверхностью. Основная камера JUICE будет снимать узоры облаков Юпитера, кольца и поверхность Европы, Калисто и Ганимеда.

Чтобы понять вопрос пригодности для жизни, нам нужно исследовать систему Юпитера глобально. Надо изучать Юпитер, его атмосферу, погоду, сильное вращающееся магнитное поле, вулканический спутник Ио, другие спутники в системе и то, как все эти тела связаны друг с другом", — объясняет Витассе.

Многие цели являются продолжением открытий, сделанных миссией NASA Galileo с 1995 по 2003 год. NASA планирует запустить свой многомиллиардный космический корабль Europa Clipper в октябре 2024 года. Эти две миссии дополняют друг друга.

Путешествие длиной в 8 лет

Как только зонд покинет Землю с запуска из Французской Гвианы, он отправится не прямо к Юпитеру, а будет кружиться, поворачиваясь, сначала вокруг Солнца, потом нашей планеты, Луны и Венеры.

Сначала космический корабль Juice будет лететь на ракете Ariane 5 почти 28 минут, набирая скорость и преодолевая гравитацию Земли. После отделения от верхнего блока Ariane 5 зонд Juice свяжется с наземной станцией и развернет два крыла солнечной батареи, генерирующей электроэнергию, каждое из которых расположено в виде характерного креста.

Он совершит один круг вокруг Солнца, а затем вернется для облета Земли и Луны в августе 2024 года. Корабль использует гравитацию, чтобы начать изменять свою орбиту. Пролет станет первым случаем, когда космический корабль совершит гравитационный маневр как с Землей, так и с Луной.

Гравитационный облет Венеры запланирован на август 2025 года, а затем еще два пролета мимо Земли в 2026 и 2029 годах. В момент завершения миссии Juice запустит главный двигатель, который будет захвачен гравитацией Юпитера и выйдет на его орбиту.

Далее он совершит серию из 35 пролетов мимо Ганимеда, Калиста и Европы. Зонд проведет точные измерения толщины глобального ледяного покрова Европы и поиск органических молекул.

В 2034 году Juice маневрирует на орбиту вокруг Ганимеда для подробного обзора этого спутника. Он попытается подтвердить существование океана с помощью лазера. Корабль также собирает данные для топографической карты спутника.

Когда у Juice закончится топливо, наземные диспетчеры направят космический корабль на курс столкновения с Ганимедом, чтобы убедиться, что он не испачкает другие спутники в системе.

Как сообщал "Телеграф" ранее, марсоход Perseverance нашел рекордное количество органики во время своей миссии — это может быть признаком существовавшей там жизни.