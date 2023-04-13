Грандиозный полет в Юпитер в поисках жизни: все, что известно о миссии Juice
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На ракете есть рисунок девочки Ярины из Украины
Европейское космическое агентство (ESA) планирует одну из самых амбициозных миссий организации – восьмилетнее путешествие к главным спутникам Юпитера.
Миссия "Jupiter Icy Moons Explorer", или если коротко — Juice, будет искать жизнь на ледяных спутниках Юпитера — Европе, Ганимеде и Каллисто. Запуск должен был состояться 13 апреля, но из-за плохой погоды и риска молнии его отложили на пятницу, 14 апреля.
"Телеграф" приводит ключевые факты, которые следует знать о долгом космическом путешествии:
Космический корабль разрабатывали десятилетия
Космический корабль был создан компанией Airbus, он расположен в носовом конусе ракеты-носителя Ariane 5, сообщает ESA.
Ariane 5 является одной из самых мощных ракет в мире, на ее счету 115 миссий, включая исторический запуск космического телескопа Джеймса Уэбба на Рождество 2021 года.
Ракету-носитель запустят из космического центра во Французской Гвиане (космодром Куру). Ariane 5 слетит со стартовой площадки с тягой 2,9 миллиона фунтов от основного двигателя, работающего на водородном топливе, и двух установленных сбоку твердотелых ракетных ускорителей.
На ракету Ariane 5 нанесли рисунок украинской девочки, 9-летней Ярины Закалюжной из Житомира. Там изображена Земля, передающая Юпитеру аппарат Juice. Также на рисунке есть три спутника планеты, демонстрирующие разные эмоции от этой встречи: один испугался, другой удивился, а третий и вовсе уснул.
Рисунок Ярины победил на конкурсе из 2600 работ, присланных детьми из 63 стран мира.
Космический аппарат Juice весит 5961 килограмм (без ракеты). На проектирование и разработку зонда ушла большая часть последнего десятилетия, и теперь он готов к запуску.
Солнечные батареи являются самыми крупными из когда-либо созданных для межпланетного космического аппарата, они простираются почти на 27,1 метра с площадью 85 квадратных метров. Это позволит Juice генерировать достаточно энергии для зонда и его научных инструментов.
На Земле такая солнечная батарея могла бы питать всю улицу.
Цель миссии
Ученые считают, что под своей ледяной корой спутники Юпитера, Европа, Ганимед и Каллисто содержат океаны жидкой воды. Миссия может помочь определить, имеют ли условия в океанах спутников хотя бы шанс поддерживать простые микробные организмы.
"Итак, вопрос заключается в том, где расположены эти океаны, на каком расстоянии под поверхностью спутников, какова глубина этого океана? Сколько у них воды? Каков состав этой воды?", – говорит Оливье Витассе, научный сотрудник миссии Juice.
JUICE располагает 10 научными инструментами, разработанными исследовательскими группами из Европы, США и Японии. Миссия оснащена мощнейшей системой дистанционного зондирования, геофизического оборудования. Путешествие радиосигнала между Землей и Юпитером в обе стороны занимает около полутора часов.
Итальянский радар будет исследовать ледяную кору, покрывающую спутники Юпитера, обнаруживая структуры на глубине 9 км под поверхностью. Основная камера JUICE будет снимать узоры облаков Юпитера, кольца и поверхность Европы, Калисто и Ганимеда.
Чтобы понять вопрос пригодности для жизни, нам нужно исследовать систему Юпитера глобально. Надо изучать Юпитер, его атмосферу, погоду, сильное вращающееся магнитное поле, вулканический спутник Ио, другие спутники в системе и то, как все эти тела связаны друг с другом", — объясняет Витассе.
Многие цели являются продолжением открытий, сделанных миссией NASA Galileo с 1995 по 2003 год. NASA планирует запустить свой многомиллиардный космический корабль Europa Clipper в октябре 2024 года. Эти две миссии дополняют друг друга.
Путешествие длиной в 8 лет
Как только зонд покинет Землю с запуска из Французской Гвианы, он отправится не прямо к Юпитеру, а будет кружиться, поворачиваясь, сначала вокруг Солнца, потом нашей планеты, Луны и Венеры.
Сначала космический корабль Juice будет лететь на ракете Ariane 5 почти 28 минут, набирая скорость и преодолевая гравитацию Земли. После отделения от верхнего блока Ariane 5 зонд Juice свяжется с наземной станцией и развернет два крыла солнечной батареи, генерирующей электроэнергию, каждое из которых расположено в виде характерного креста.
Он совершит один круг вокруг Солнца, а затем вернется для облета Земли и Луны в августе 2024 года. Корабль использует гравитацию, чтобы начать изменять свою орбиту. Пролет станет первым случаем, когда космический корабль совершит гравитационный маневр как с Землей, так и с Луной.
Гравитационный облет Венеры запланирован на август 2025 года, а затем еще два пролета мимо Земли в 2026 и 2029 годах. В момент завершения миссии Juice запустит главный двигатель, который будет захвачен гравитацией Юпитера и выйдет на его орбиту.
Далее он совершит серию из 35 пролетов мимо Ганимеда, Калиста и Европы. Зонд проведет точные измерения толщины глобального ледяного покрова Европы и поиск органических молекул.
В 2034 году Juice маневрирует на орбиту вокруг Ганимеда для подробного обзора этого спутника. Он попытается подтвердить существование океана с помощью лазера. Корабль также собирает данные для топографической карты спутника.
Когда у Juice закончится топливо, наземные диспетчеры направят космический корабль на курс столкновения с Ганимедом, чтобы убедиться, что он не испачкает другие спутники в системе.
Как сообщал "Телеграф" ранее, марсоход Perseverance нашел рекордное количество органики во время своей миссии — это может быть признаком существовавшей там жизни.