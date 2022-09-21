Впервые за 59 лет! Земляне смогут увидеть редкое астрономическое явление

Два явления произойдут одновременно – ученые рассказывают, как их увидеть

Уже скоро люди смогут увидеть редкое явление — самая большая планета Солнечной системы Юпитер вплотную приблизится к Земле. Это произойдет в ночь на 26 сентября и наблюдать явление можно будет в течение всей ночи. На столь близком расстоянии планета окажется впервые за 59 лет.

Об этом сообщают на официальном сайте NASA.

Кроме того, приближение Юпитера к Земле совпадает с его противостоянием – расположением планеты, когда она находится прямо напротив Солнца, если смотреть с Земли. Оно происходит каждые 13 месяцев, но еще реже происходит противостояние и сближение с Землей в одно и то же время.

"За несколько дней до и после 26 сентября Юпитер станет во всей красе. Если не учитывать Луну, то газовый гигант будет одним из самых ярких объектов в небе", — говорит астрофизик из Центра космических полетов имени Маршалла Адам Кобельский.

В NASA подчеркивают, что на следующей неделе газовый гигант подойдет к нашей планете на 590 миллионов километров. Для сравнения, в своей самой далекой точке Юпитер находится от Земли в 960 миллионах километров. Последний максимально близкий проход Юпитера мимо Земли был в октябре 1963 года.

"С хорошим биноклем люди смогут увидеть полосы Юпитера, как минимум, его центральную полосу, а также три или четыре спутника, которые впервые открыл Галилей. Следует понимать, что Галилей наблюдал за этими спутниками с помощью оптики в 17 веке", — отмечает эксперт.

Чтобы подробнее увидеть большое красное пятно Юпитера и полосы ученые рекомендуют использовать больший телескоп – 4-дюймовый или еще больший и некоторые фильтры в диапазоне от зеленого до синего улучшили бы видимость этих функций.

К тому же, увидеть явление также можно будет за несколько дней до и после 26 сентября.

Как сообщал "Телеграф" ранее, марсоход Perseverance нашел рекордное количество органики во время своей миссии — это может быть признаком существовавшей там жизни.