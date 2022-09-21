Вперше за 59 років! Земляни матимуть змогу побачити рідкісне астрономічне явище

Два явища відбудуться одночасно — вчені розповідають, як їх побачити

Вже скоро люди зможуть побачити рідкісне явище — найбільша планета Сонячної системи Юпітер "впритул" наблизиться до Землі. Це станеться в ніч проти 26 вересня і спостерігати явище можна буде протягом усієї ночі. На такій близькій відстані планета опиниться вперше за 59 років.

Про це повідомляють на офіційному сайті NASA.

Крім того, наближення Юпітеру до Землі збігається з його протистоянням — розташування планети, коли вона знаходиться прямо навпроти Сонця, якщо дивитися із Землі. Воно відбувається кожні 13 місяців, але ще рідше стається протистояння і зближення з Землею в один і той самий час.

"За кілька днів до і після 26 вересня Юпітер постане у всій красі. Якщо не враховувати Місяць, то газовий гігант буде одним із найяскравіших об'єктів у небі", — каже астрофізик із Центру космічних польотів імені Маршалла Адам Кобельський.

У NASA підкреслюють, що наступного тижня газовий гігант підійде до нашої планети на 590 мільйонів кілометрів. Для порівняння, у своїй найдальшій точці Юпітер знаходиться від Землі в 960 мільйонах кілометрів. Останній максимально близький прохід Юпітера повз Землю був у жовтні 1963 року.

"З гарним біноклем люди зможуть побачити смуги Юпітера, як мінімум, його центральну смугу, а також три чи чотири супутники, які вперше відкрив Галілей. Варто розуміти, що Галілей спостерігав за цими супутниками за допомогою оптики 17 століття", — наголошує експерт.

Щоб більш детально побачити велику червону пляму Юпітера та смуги вчені рекомендують використовувати більший телескоп – 4-дюймовий або ще більший і деякі фільтри в діапазоні від зеленого до синього покращили б видимість цих функцій.

До того ж побачити явище також можна буде за кілька днів до і після 26 вересня.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, марсохід Perseverance знайшов рекордну кількість органіки під час своєї місії — це може бути ознакою життя, яке там існувало.