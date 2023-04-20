Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия: даты, запреты и особенности этого периода

Астролог рассказала, от каких планов в дни ретроградности Меркурия лучше воздержаться

Апрель 2023 года оказался насыщенным на важные с астрологической точки зрения события. 20 апреля состоялось солнечное затмение, а сразу за ним следует ретроградный Меркурий. В такой фазе планета пребывает несколько раз в год.

Ретроградный Меркурий начинается в пятницу 21 апреля и продолжится до понедельника 15 мая 2023 года. Под его влиянием мы будем пребывать и три дня накануне и после упомянутых дат. Что нельзя делать в этот непростое время и где следует быть предельно острожными – узнайте в материале "Телеграфа".

Астролог Ольга Медвецкая рассказывает в Instagram, что планета Меркурий отвечает за коммерцию, коммуникацию, транспорт, движение, логистику, науку и технику. Ряд ее рекомендаций касаются именно этих сфер.

Ретроградный Меркурий 2023: что нельзя делать

Во-первых, астролог не рекомендует совершать дорогостоящие покупки, особенно транспортные средства (включительно с детской коляской, велосипедом, самокатом). По словам Медведцкой, высока вероятность, что вы столкнетесь с неисправностью приобретенной вещи. Кроме того, сбои в работе могут быть и у техники, средств связи.

Также астролог призывает в период ретроградности Меркурия быть осторожными за рулем. Она отмечает, что есть риск попасть в аварию или сбиться с пути. Не исключено, что в эти дни возникнут трудности с путешествиями: ваш рейс будет отложен или потеряется бронь.

Во-вторых, во время ретрофазы Меркурия нельзя заключать сделки и договора, вести переговоры: иначе в будущем вам придется их пересмотреть или вовсе разорвать. Если все же что-то из перечисленного вы не можете отложить, то проявите бдительность к каждой мелочи, лишний раз уточните все детали.

Если говорить о том, чем следует заняться, когда Меркурий станет ретроградным, то целесообразно что-то "пере-": передумывать, перерабатывать, переподписывать, передоговариваться, возвращаться к давно заброшенной учебе (но за новое обучение браться не стоит – пойдет туго). Астролог добавила, что в этот период могут давать о себе знать старые друзья и знакомые, с которыми вы давно не общались.

Ранее "Телеграф" рассказывал о дате и значении весеннего коридора затмений. В связи с ретроградностью Меркурия этот период может быть сложным.