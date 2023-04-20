Сонце не дає розслабитися: піднесло Землі два "сюрпризи" за один день

Найближчими годинами можна буде спостерігати за сонячним затемненням і відчути на собі магнітну бурю

Сьогодні жителі деяких країн Тихоокеанського регіону можуть спостерігати рідкісне астрономічне явище — гібридне сонячне затемнення, коли Місяць закриває собою Сонце майже по самісінькій середині.

Як повідомляється на сайті Spaceweather, затемнення найкраще буде видно в східній частині Індійського океану, Австралії, Східному Тиморі, Індонезії та західній частині Тихого океану.

Де буде найкраще видно сонячне затемнення

Назву "гібридне" це затемнення отримало внаслідок накладання двох типів затемнення — кільцеподібного і повного. Їх різниця полягає у розмірі Місяця. Під час кільцевого типу Місяць трохи замалий, щоб закрити все Сонце, що призводить до "вогняного кільця" навколо природного супутника Землі, а під час повного типу — перекриває світило повністю.

Окрім цього астрономічного явища, Землю сьогодні накриє магнітна буря потужністю 6 балів з 10.

За даними астросиноптиків Meteoagent, 20 і 21 квітня, цей геомагнітний шторм буде найсильнішим у квітні, тож більше подібних явищ в цьому місяці не очікується.

Однак астрометеорологи з сонячної лабораторії Tesis.xras впевнені, що найближча магнітна буря накриє Землю 21 квітня і сягне усього лише 4-х балів, що вважається не більш як геомагнітним збуренням.

Після чотириденного "штилю" прийде затяжна магнітна буря, прогнозована з 26 квітня до 1 травня включно: 26, 27, та 28 квітня вона сягне 5-го класу (слабка буря), 29 квітня — спаде до 4-го класу (геомагнітне збурення), а потім почнуться "гойдалки". 30 квітня вона знову зросте до "червоного" рівня, а вже з 1 травня спадатиме до "оранжевого".

У першій декаді травня слід чекати на геомагнітне збурення — 7 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нову пляму-"бегемота" на Сонці. Воно може становити небезпеку для електромагнітного поля Землі і викликати нові магнітні бурі.