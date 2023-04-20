Що не можна робити під час ретроградного Меркурія: дати, заборони та особливості цього періоду

Астролог розповіла, від яких планів у дні ретроградності Меркурія краще утриматись

Квітень 2023 року виявився насиченим на важливі з астрологічної точки зору події. 20 квітня відбулося сонячне затемнення, а відразу за ним прямує ретроградний Меркурій. У такій фазі планета перебуває кілька разів на рік.

Ретроградний Меркурій розпочинається у п’ятницю 21 квітня і триватиме до понеділка 15 травня 2023 року. Під його впливом ми будемо й три дні напередодні й після згаданих дат. Що не можна робити в цей непростий час і де слід бути дуже обережними – дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу".

Астролог Ольга Медвецька розповідає у Instagram, що планета Меркурій відповідає за комерцію, комунікацію, транспорт, рух, логістику, науку та техніку. Низка її рекомендацій стосується саме цих сфер.

Ретроградний Меркурій 2023: що не можна робити

По-перше, астролог не рекомендує робити дорогі покупки, особливо транспортні засоби (включно з дитячим візком, велосипедом, самокатом). За словами Медведцької, висока ймовірність, що ви зіткнетеся з несправністю придбаної речі. Крім того, збої в роботі можуть бути й у техніки, засобів зв’язку.

Також астролог закликає в період ретроградності Меркурія бути обережними за кермом. Вона зазначає, що є ризик потрапити в аварію чи збитися зі шляху. Не виключено, що цими днями виникнуть труднощі з подорожами: ваш рейс буде відкладено або загубиться броня.

По-друге, під час ретрофази Меркурія не можна укладати угоди та договори, вести переговори: інакше в майбутньому вам доведеться їх переглянути чи зовсім розірвати. Якщо все ж таки щось із перерахованого ви не можете відкласти, то виявите пильність до кожної дрібниці, зайвий раз уточніть усі деталі.

Якщо говорити про те, чим слід зайнятися, коли Меркурій стане ретроградним, то доцільно щось "пере-": передумувати, переробляти, перепідписувати, передомовлятися, повертатися до давно занедбаного навчання (але за нове навчання братися не варто — піде туго). Астролог додала, що в цей період можуть давати про себе знати старі друзі й знайомі, з якими ви давно не спілкувалися.

Раніше "Телеграф" розповідав про дату та значення весняного коридору затемнень. У зв’язку з ретроградністю Меркурія цей період може бути складним.