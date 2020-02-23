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Необычное северное сияние было зафиксировано в Норвегии (Фото)

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Необычное северное сияние было зафиксировано в Норвегии (Фото)
18:06 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:18 февраля голубое северное сияние осветило небо над островами Норвегии.

Трещина в магнитном поле Земли открылась 18 февраля 2020 года, вызвав самые странные полярные сияния за многие годы.

Во-первых, голубое северное сияние осветило небо над Лофотенскими островами Норвегии, прежде чем странно сформированное зеленое северное сияние электрифицировало ночное небо.

Ночное шоу продолжалось 2 часа с захватывающим показом бледно-зеленых, синих и фиолетовых сияний над горами Рейн.

Голубые полярные сияния - редкость

Самое распространенное северное сияние - зеленое и красное. Они образуются, когда кислород возбуждается электронами, дождем падающими из космоса.

Напротив, голубые полярные сияния показывают наличие азота (N2+) и формируются на очень больших высотах (> 400 км).

Опубликованы удивительные фотографии Земли, сделанные космическим парусником LightSail 2

18 февраля этот цвет был удивительно ярким и насыщенным.

Зеленые полярные сияния странной формы

Чуть позже ночью полярные сияния снова стали зелеными. Но они выглядели совершенно странно, как странная рябая арка Авроры.

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Норвегия, Северное сияние, Голубое северное сияние.
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