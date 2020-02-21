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Опубликованы удивительные фотографии Земли, сделанные космическим парусником LightSail 2

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Опубликованы удивительные фотографии Земли, сделанные космическим парусником LightSail 2
14:27 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:LightSail 2 — это проект Планетарного Общества; он был запущен в июне 2019 года при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy.

Космический парусник LightSail 2, запущенный в июне прошлого года, получил удивительные фотографии нашей планеты.

В отличие от других космических аппаратов, солнечный парусник не полагается на традиционные ракетные двигатели — он использует солнечную энергию.

Аппарат работает на орбите Земли уже примерно восемь месяцев; всего же его миссия должна продлиться приблизительно год.

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Согласно специалистам, изучившим работу LightSail 2, дизайн космического парусника с солнечными панелями лишь на одной стороне вызвал ряд технических проблем, так что по их мнению, будущие подобные аппараты должны иметь солнечные панели на обеих, передает Space.com.

Планетарное Общество показало несколько снимков, сделанных камерой LightSail 2. На них частично заметен солнечный парус аппарата (в целом площадь паруса составляет около 32 квадратных метров), а также видна наша планета.

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Исследования, Земля, Марс, Наука, LightSail 2.
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