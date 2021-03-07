Северное сияние в самом северном городе планеты: видео явления поразили сеть

Жители российского Норильска смогли наблюдать красочное северное сияние.

Кадры яркого природного явления разлетелись по соцсетям.

На севере Красноярского края традиционным сезоном для полярных сияний считается период с 21 сентября по 21 марта, когда в северных широтах ночь наступает очень рано.

Шансы увидеть подобное явление наиболее высоки с 21:00 по 00:00 по местному времени.

"Северное (полярное) сияние над талнахскими горами, окрестности Норильска, недалеко от водопада на Красных камнях", - говорится в подписи к видео инстаграм-канала "Жить в Норильске".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Норильск Norilsk Талнах (@zhitvnorilske)





Северное сияние в Норильске.

Доброе утро. pic.twitter.com/lYcTPXfTfR — HIGHLY LIKELY LIKE (@HighlyLike) March 6, 2021

Как сообщалось ранее, в конце ноября в Норильске выпало около 200% от месячной нормы осадков, из-за чего город превратился в один большой сугроб. Но рекордное количество осадков, местных детей похоже не особо раздосадовало, некоторые из них, например, прорыли в огромном сугробе краткий путь к школе.