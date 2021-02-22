Короткий путь: в Норильске школьники проделали тоннель в гигантском сугробе (видео)

В результате снегопадов 22 февраля в Норильске появился огромный сугроб, в котором школьники прорыли тоннель, чтобы ходить коротким путем в школу.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Там также поделились видео того самого "снежного прохода" в Норильске.

В то же время в Норильске на 22 февраля по прогнозу ожидается небольшой снег, а температура воздуха будет держаться на уровне от -38 до -44 градусов.

Стоит напомнить, что в США, в Техасе и Луизиане, начиная с 16 февраля снежный шторм обесточил множество домов, в результате чего миллионы граждан остались без света, воды и тепла. После чего многим жителям пришли огромные счета за электроэнергию, которые превышали 5 тысяч долларов.