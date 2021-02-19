Четвертые сутки без электричества и воды: в США из-за снежного шторма начался энергетический кризис

С 16 февраля в американских штатах Техас и Луизиана на фоне морозов продолжается энергетический кризис.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

Жертвами холода уже стали не менее 40 человек.

Сотни тысяч человек остаются без электроснабжения. Власти рекомендуют техасцам кипятить воду перед употреблением, так как она может быть не пригодна для питья из-за поврежденных труб.

Также на нехватку воды жалуются пожарные службы, по словам которых вода в резервуарах замерзает из-за сильных заморозков.

В свою очередь пользователи сети делились кадрами последствий стихийного бедствия.

Погода в Техасе:

Ситуация в Луизиане:

Стоит напомнить, что энергоснабжение в американском Техас, которое было нарушено в результате мощного снегового шторма, врядли будет восстановлено к выходным.