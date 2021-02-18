Миллионы жителей Техаса остались без света, тепла и воды из-за снежного шторма: подробности (видео)

Энергоснабжение в американском Техас, которое было нарушено в результате мощного снегового шторма, врядли будет восстановлено к выходным.

Об этом сообщили власти штата.

По словам представителей администрации штата, без электроэнергии остаются 2,7 млн домохозяйств, более 12 млн лишены постоянного доступа к чистой водопроводной питьевой воде. Жителям более чем 100 округов Техаса было рекомендовано кипятить питьевую воду, поскольку очистные сооружения продолжают страдать от отключений электроэнергии. Больницы в крупнейшем городе штата Хьюстоне и некоторых других районов Техаса сообщили, что у них нет воды.

С учетом того, что в предстоящие выходные дни ожидаются новые заморозки, восстановление электроснабжения будет медленным, предупреждают власти. Штат потерял 40% своих генерирующих мощностей, а скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли.

Энергетический сектор Техаса сильно пострадал от холодов: закрыты нефтеперерабатывающие мощности, производящие около 4 млн баррелей в сутки.

Резко упала добыча природного газа. Если неделю назад Техас добывал около 223 млрд кубометров газа в день, то в среду согласно предварительным данным Refinitiv Eikon, этот показатель упал до 53 млрд. На природный газ приходится половина выработки электроэнергии в Техасе.

Видео непогоды:

Губернатор штата Грег Эббот дал указание техасским поставщикам природного газа не вывозить его за пределы штата до воскресенья и потребовал от государственного энергетического регулятора обеспечить соблюдение его запрета на экспорт.

По официальным данным, жертвами холодов в Техасе стали около 20 человек. Чиновники подозревают, что погибло гораздо больше людей, но их тела еще не обнаружены.

Снегопады в Техасе:

В среду 17 февраля вечером власти предупредили жителей самых густонаселенных районов штата, что им надо приготовиться к очередному ледяному дождю и снегопаду в ближайшие 24 часа.

Стоит напомнить, что 17 февраля холодный фронт "Медея" принес в Грецию похолодание и снегопады, которые завалили снегом столицу страны - Афины