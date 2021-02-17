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Акрополь в снегу: в Афинах выпал первый за 12 лет снег

Акрополь в снегу: в Афинах выпал первый за 12 лет снег
04:37 Сегодня Телеграф Antonis Nikolopoulos / Eurokinisi

Холодный фронт "Медея" принес в Грецию похолодание и снегопады, которые завалили снегом столицу страны - Афины.

Афиняне говорят, что последний раз такое было в в 2008 году.

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Как сообщает "Euronews", сугробы и слякоть - настоящая проблема для афинских коммунальных служб, которые не успевают расчищать заторы. Из-за чего на дорогах образуются пробки к недовольству водителей.

"Впрочем, многие горожане и гости Афин, пользуясь случаем, отправляются на прогулку. А ребятишки с удовольствием лепят снеговиков и играют в снежки", - говорится в заметке.

По прогнозам метеорологов, снег пролежит в Афинах недолго: скоро там начнутся дожди. Непогода продержится как минимум несколько дней.

Как сообщалось, на минувшей неделе мощные снегопады заблокировали аэропорты и железную дорогу в Европе.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Греция, Акрополь, Афины, Снегопады.
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