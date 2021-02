Акрополь в снегу: в Афинах выпал первый за 12 лет снег

Холодный фронт "Медея" принес в Грецию похолодание и снегопады, которые завалили снегом столицу страны - Афины.

Афиняне говорят, что последний раз такое было в в 2008 году.

A very rare sight, the Acropolis covered with snow pic.twitter.com/d98nNGtDLU