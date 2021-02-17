Акрополь в снегу: в Афинах выпал первый за 12 лет снег

Холодный фронт "Медея" принес в Грецию похолодание и снегопады, которые завалили снегом столицу страны - Афины.

Афиняне говорят, что последний раз такое было в в 2008 году.

A very rare sight, the Acropolis covered with snow pic.twitter.com/d98nNGtDLU — ʏɪᴀɴɴɪs ʙᴀʙᴏᴜʟɪᴀs (@YiannisBab) February 16, 2021

Как сообщает "Euronews", сугробы и слякоть - настоящая проблема для афинских коммунальных служб, которые не успевают расчищать заторы. Из-за чего на дорогах образуются пробки к недовольству водителей.

"Впрочем, многие горожане и гости Афин, пользуясь случаем, отправляются на прогулку. А ребятишки с удовольствием лепят снеговиков и играют в снежки", - говорится в заметке.

По прогнозам метеорологов, снег пролежит в Афинах недолго: скоро там начнутся дожди. Непогода продержится как минимум несколько дней.

Как сообщалось, на минувшей неделе мощные снегопады заблокировали аэропорты и железную дорогу в Европе.