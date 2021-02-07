Мощные снегопады заблокировали аэропорты и железную дорогу в Европе: видео непогоды

Германию и Нидерланды страдают от сильных снегопадов, из-за которых на дорогах было ограничено движение транспорта и приостановлены полеты.

Об этом сообщает DW.

По данным синоптиков из Германии, снегопады и ледяные дожди будут длиться до понедельника, а местами выпадет от 15 до 40 сантиметров снега. Также на дорогах ожидается гололед.

В некоторых регионах страны власти призвали людей не выходить из дома и предупредили о дальнейшем ухудшении погодных условий.

Из-за обледенения линий электропередач в ряде городов приостановлено движение поездов и общественного транспорта.

Сложная ситуация наблюдается и на автомобильных дорогах.

В соседних Нидерландах выпал первый за десять лет снег. Однако из-за него отменили десятки рейсов из столичного аэропорта "Схипол". Аэропорт "Эйндховен" и вовсе отменил все рейсы до утра понедельника.

Помимо того, в представители железной дороги сообщили, что все поезда по стране ходить не будут.

Напомним, циклон из Юго-Запада Европы принесет снегопады, метели и ледяные дожди в Украину уже 8 февраля.