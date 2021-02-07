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"Зима берется за работу": синоптик огласила прогноз погоды на начало новой недели

"Зима берется за работу": синоптик огласила прогноз погоды на начало новой недели
Обновлено 17:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Украину со стороны юго-запада Европы надвигается циклон, который принесет с собой снегопады и метели.  

Об этом написала в Фейсбук синоптик Наталья Диденко. 

Она отметила, что на юге, в центре и на Прикарпатье внезапное потепление может превратить снегопады в мокрый снег и ледяной дождь. 

"На границе холодного, арктического, воздуха и теплого, южного, вероятен гололед и налипание мокрого снега - вокруг Карпат, Центр, Юг Украины", - добавила она. 

Помимо того, Диденко предупредила, что практически по всей территории страны ожидаются штормовые порывы ветра. 

Ближайшей ночью на Севере страны стоит ожидать падение температуры до -12...-18 градусов, а местами и вовсе до -19...-23. 

На Юге же ночью будет теплее - от -2 до -6 градусов. 

Днем же температура воздуха в южных областях поднимется до +3...+7 градусов, а в Крыму и на Закарпатье и вовсе до +6...+11 градусов. 

На остальной территории температура воздуха останется в пределах -5...-10.  

Во второй половине дня в большинстве центральных областей потеплеет, так что там возможны мокрый снег и даже дождь.

В Киеве в понедельник ожидается снег, мороз, гололед и сильный ветер. Температура ночью до -12, а днем -5...-8. 

"9-10 февраля морозы будут умеренными и даже порой мягче, вплоть до потепления. 11-12 февраля очередной циклон принесет очередное осложнение погоды со снегопадами и дождями. Ближе к следующим выходным Украину снова накроет волна серьезных морозов", - написала синоптик. 

Как сообщалось ранее, в Украине в ближайшие дни может выпасть рыжий снег. Синоптики призывают не пугаться и объяснили, почему такое случается. 

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Погода, Прогноз погоды, Наталья Диденко.
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