В Амстердаме от холода каналы превратились в каток: зимнее веселье попало на видео

Холода, пришедшие в Европу в начале февраля, не только принесли сильнейшие за последние годы снегопады и бури, но также дали повод для радости некоторым европейцам.

Так в столице и крупнейшем городе Нидерландов – Амстердаме – из-за низких температур сковало льдом городские каналы, коих в городе сотни километров, чем не преминули воспользоваться горожане.

Так, своим восторгом от происходящего в соцсети Twitter поделилась голландская фигуристка Линден ван Беммел:

LOVED LOVED LOVED skating in front of my house today !! thank you everyone for the cheering on pic.twitter.com/XSs0wenLxS

— Linden van Bemmel (@bemmel_l) February 14, 2021