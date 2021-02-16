В Амстердаме от холода каналы превратились в каток: зимнее веселье попало на видео

Холода, пришедшие в Европу в начале февраля, не только принесли сильнейшие за последние годы снегопады и бури, но также дали повод для радости некоторым европейцам.

Так в столице и крупнейшем городе Нидерландов – Амстердаме – из-за низких температур сковало льдом городские каналы, коих в городе сотни километров, чем не преминули воспользоваться горожане.

Так, своим восторгом от происходящего в соцсети Twitter поделилась голландская фигуристка Линден ван Беммел:

LOVED LOVED LOVED skating in front of my house today !! thank you everyone for the cheering on pic.twitter.com/XSs0wenLxS — Linden van Bemmel (@bemmel_l) February 14, 2021

Ее "домашнее выступление" запечатлели на свои камеры десятки очевидцев.

Видео с YouTube-канала Томаса Шлайпера (Thomas Schlijper):

Примеру фигуристки последовали многие другие горожане.

Видео с YouTube-канала "Guardian News":

Видео с YouTube-канала "Amsterdam Live":

Холодный фронт 7 февраля обрушил на Нидерланды сильные снегопады и снежные бури, которые привели к транспортному коллапсу в стране – были отменены рейсы и полностью парализовано движение поездов "Нидерландских железных дорог". Также наблюдались серьезные проблемы в движении общественного транспорта.

В метеорологической службе Нидерландов сообщили, что обрушившаяся на страну зимняя непогода, - первая за 10 лет. "Это первая снежная буря за долгое время. В последний раз такое было в январе 2010 года", - говорится в сообщении метеослужбы, которая объявила красную (максимальную) тревогу на всей территории страны.

По данным метеорологов, при ледяном холоде скорость ветра могла достигать 90 км/ч. В большей части страны выпало 5-10 см снега, хотя иногда высота снежного покрова достигала и 30 см.

По прогнозам синоптиков, нулевая температура должна была продержаться в Нидерландах 10 дней.

Вместе с тем, прогноз погоды с метеосайта "gismeteo.ua" на вечер понедельника, 15 февраля, а также на ближайшие две недели в Амстердаме свидетельствует о более раннем наступлении более благоприятной и привычной для страны температуры воздуха.

Как сообщалось, на Турцию обрушились мощные снегопады, Стамбул ожидает повторения зимы 1987 года.